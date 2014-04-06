مكاتب حقوقية في السجون.. مغلقة

يبدو أنّ الجهات الحقوقية كجمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان لم تدرك بعد أهمية تواجدها وتواصلها مع عالم المسجونين، الذي يحتاج فئة كبيرة منهم إلى الدعم، فعلى الرغم من الأوامر الملكية بإتاحة الفرصة لوجود مكاتب للجهات الحقوقية في السجون الأمنية، وهي التجربة التي لم تُعمم بعد على كافة قطاعات السجون، إلاّ أن تلك المكاتب -مع الأسف- وضعت لها الإمكانات الكبيرة والدعم وفي مقابل ذلك لم تؤدي دورها المأمول، فبقيت موجودة على أرض الواقع، لكنها مغلقة في حقيقتها تعتمد على بعض الزيارات!.

والظاهر أننا نحتاج إلى تعميم فكرة وجود مكاتب حقوقية بداخل السجون تدعم السجين وتقف مع احتياجاته وتدعم وضعه بشتى صورها، إلاّ أن ذلك لن يتحقق إذا ما كانت التجربة الأولى من تلك الفكرة لم تجد اهتماماً من الجهات المعنية، فوجود المكاتب الحقوقية يُيسّر على السجناء الذين يجدون فيها الأمل في تحقيق مطالبهم، خاصةً ما يتعلق بالأمور المادية أو الأمور المتعلقة بأسرهم، فلماذا لا يكون هناك تعميم لتجربة المكاتب الحقوقية في السجون؟، وما السر خلف تراجع أداء الجهات الحقوقية في ذلك؟.

دور غائب

وقال "د. صالح الشريدة" -محامي وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان-: إن المكاتب الحقوقية سواء كانت لجمعية حقوق الإنسان أو لهيئة حقوق الإنسان موجودة في السجون الأمنية، أما السجون الإصلاحية فالمجال مفتوح للزيارات المتكررة والدائمة، متسائلاً: هل تلك المكاتب مفعلة بالشكل الحقيقي؟، للأسف تلك المكاتب وجدت ووضعت ولكنها لا تؤدي أي دور يذكر، شاكراً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف -وزير الداخلية- الذي أمر بفتح المكاتب للجهات الحقوقية بداخل السجون الأمنية وتم تأمين موظفين وأشخاص لتلك المكاتب ليؤدوا مهمتهم بالشكل المطلوب، إلاّ أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أن دور المكاتب هو تيسير متطلبات الموقفين وأولياء أمورهم والتفاهم مع الإدارات الأخرى استجابة لمطالب السجناء، مشدداً على ضرورة أن يتم تفعيل تلك المكاتب على الوجه الحقيقي أو إقفالها بدلاً من تركها مهملة بهذا الشكل والاعتماد على ساعة أو ساعتين فقط من الزيارة للسجون، مبيناً أن هناك أمورًا تحتاج إلى متابعة خاصة منها مطالبات الموقوفين ورغبات أولياء أمورهم الذين بادروا كثيرا للاتصال بالجهات الحقوقية لمساعدتهم في الزيارة، أو طلب إفراج، أو طلب إعانة مادية، أو حقوق مالية، أو متابعة حكم، مبيناً أن السجين يرغب في تقديم المساعدة بداخل السجن، لكن للأسف تلك الجهات الحقوقية لم تستفد من الدعم الملكي وتقاعست عن أداء وظيفتها الأساسية.

ضوابط وحدود

وأوضح "د. الشريدة" أن المملكة تُعد أول دولة تأذن لمكاتب الجمعيات الحقوقية أن تنطلق بداخل السجون، وذلك يحسب لها، لكن للأسف الجهات المعنية لم تفعل دورها كما يجب، مشيراً إلى تجربته الشخصية في ذلك، والتي فضّل أن يتوقف؛ لأنه لم يجد التفاعل الجيد من تلك المكاتب، على الرغم من استجابة إدارات السجون لهم، وتوفير جميع الإمكانات، مع تسهيل دخولهم إلى عنابر المسجونين بدون تعقيد، لكن المشكلة الحقيقية من مكتب الجهة الحقوقية الذي لم يؤدي واجبه بالشكل الحقيقي.

ورأى اللواء "د. صالح بن فارس الزهراني" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية سابقاً- أنه من غير المجدي أن يكون لجمعيات حقوق الإنسان وهيئات حقوق الإنسان مكاتب لهم بداخل السجون؛ وذلك لأن وزارة الداخلية وضعت الضوابط والحدود اللازمة التي تحكم سير النظام بداخل السجون، وقد جعلت الزيارات المستمرة والدائمة للجهات الحقوقية مفتوحة ومستمرة ودورية، للاطلاع على أحوال السجناء ومعرفة أمورهم، مضيفاً أن إدارة السجون تؤدي دورًا كبيرًا في ذلك الجانب، لذلك فإنه من غير المجدي أن يكون للجهات الحقوقية مكاتب، لما في ذلك من مبالغة وتضخيم لوضع السجين، الذي هو وجد في المقام الأول لينال عقوبته التي يستحقها، موضحاً أنه ليس لديه علم بوجود هذا النظام في أي دولة أخرى، أو أن تكون بعض الدول قد سمحت بوجود مكاتب للجهات الحقوقية والإنسانية في داخل السجون فهي خطوة غير جيدة، خاصةً أن المجال مفتوح لجمعيات حقوق الإنسان بأن تؤدي زياراتها الدورية الدائمة بالضوابط التي تحكمها الدواعي الأمنية.

دعم السجين

وأكد "يوسف بن عقيل الحمدان" -محامي ومستشار قانوني- على أن وجود مكتب لجمعية حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان فكرة جيدة، لكن للأسف ليس واضحاً مدى قدرة هذه الجهات الحقوقية على الاستعداد لتبني هذه الفكرة وتطبيقها بحيث من الممكن أن تنجح، مضيفاً: "يبدو أن الجهات المعنية بحقوق الإنسان لديها قصور واضح حتى على مستوى الأداء لديها، وكذلك على مستوى موظفيها، فجهدها ليس ملموساً، فكل ما نسمع به إنما هو من خلال وسائل الإعلام التي تنشر أخبارها وتحركها"، مبيناً أن هناك من السجناء من يحتاج إلى وجود جهة حقوقية، خاصةً من دخل السجن بدون قصد منه، وليس من طائفة المذنبين في جرم محدد، وإنما دخل السجن لظروف خاصة، كالشخص الذي دخل بسبب ديونه المالية، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى دعم، ومن الممكن أن تنقل جمعية حقوق الإنسان أو هيئة حقوق الإنسان صوته وتقف معه وتدعمه، ذاكراً أنه في حال وجد مثل هذه الجهة الحقوقية في داخل السجن عليها أن تتبنى أهداف محددة وأن تسعى لوضع خططها لتفعل من دورها وتزيد من فرص نجاحها وما يمكن أن تقدمه للسجين. وأشار إلى أن نظام السجون في المملكة يُعد من أفضل أنظمة السجون على الإطلاق في الدول العربية، فهو يحاول أن يقدم ويدعم السجين، لكن ربما وجد من العاملين من لا يطبق تلك الأنظمة على الوجه الحقيقي.

زيارات مفتوحة

وقال "د. مشعل بن ممدوح آل علي" -خبير إستراتيجي ورئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى سابقاً-: إن وجود مكاتب لجمعيات حقوق الإنسان فكرة غير مجدية ولا تصب في المصلحة العامة، فالسجون في المملكة مفتوحة للهيئات والجمعيات الحقوقية وذلك بعمل زيارات وقتما تشاء هذه الجمعيات، مضيفاً أنه ليس هناك على أرض الواقع ما يمنع تواصل تلك الجهات الحقوقية مع السجناء، مُشدداً على أننا بحاجة إلى أن تكون الأمور القضائية المتعلقة بالمسجونين وما يحكم عليهم من الأمور القضائية داخل السجن محددة، وأن يقع ذلك الحق، لكن غالباً ما تحدث بعض الإشكالات في بعض الأمور المتعلقة بالأمر القضائي ونهايته، مبيناً أن السجون هي جهة منفذة للأمر القضائي ومدى نهاية هذا الحكم ووقوعيته وضبطه، جميع تلك المسائل قضايا منتهية، لافتاً إلى أن مسألة وجود مكاتب لجمعيات حقوق الإنسان في داخل السجن إنما هي ستكون لذلك النزيل الذي هو في الأصل محكوم عليه بالسجن، لكن لو استطعنا أن نقول إنها ستكون جهة أخرى مراقبة ومشرفة على العمل اليومي في ذمة أوكلت في أساسها للسجون، لأصبح هناك نوع من تشويه للأداء لا لترقيته، مؤكداً على أنه ليس ضد الزيارات المتكررة للجهات الحقوقية، لكنه ضد أن يكون لهم مكاتب داخل السجون، متسائلاً: ما الفائدة من ذلك؟.

مجال للادعاء

وأوضح "د. آل علي" أن قضية السجن غالباً لا يمارس فيها إلاّ ما أمر به التحقيق، والتحقيق يأتي من جهة أخرى وهي هيئة التحقيق والإدعاء العام، فالإدعاء هم من يحركون التحقيق، أمّا السجن فهو مجرد نزل، وليس من المجدي وجود مثل تلك المكاتب لجمعيات حقوق الإنسان بداخلها، مضيفاً أن وجود مكاتب بداخل السجون إنّما هو مجال للإدعاء، فدائماً أصحاب القضايا هم ينكرون جرمهم في تلك القضية، فيكون هناك جانب آخر يُغيّر مسار العدالة ويغير في بناء القضية أصلاً، مبيناً أن الكثير من المتهمين حينما يأتي لساحة القضاء يتغير كلامه عن التحقيق الذي أجري إليه، فكيف حينما يكون هناك مكتب آخر في المكان الذي هو حجز فيه كمكتب لجهة حقوقية، فهو إنما وجد في داخل هذا السجن لجرمه ووجوده هو من أسقط الحصانة عنه، مؤكداً على أن ذلك سيجعل له مخرج من مخارج التلاعب على النظام والقانون، ذاكراً أنه ليس من الصائب أن يتم استحداث مثل تلك المكاتب؛ لأنها لا يمكن أن تشمل جميع مواقع النزل للمسجونين، مشيراً إلى أن المسجونين كثيرة قضاياهم، فمنهم من سجن في حق عام، ومنهم في حق خاص، وغيرها من الأمور.

وأضاف: نحن نتعامل مع قضية خاصة تبحث في الأسباب التي بسببها سجن واحتجز، فهو إنما سجن لأسباب جرم وهو مطلب طبيعي وواقعي، فحينما يكون هناك مكتب لحقوق الإنسان بداخل السجن فإن ذلك كمن يحاول أن يؤثر على بناء القضية وسلامة انتهائها للصالح العام.