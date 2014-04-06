موجة «الأشجار المفخخة» تنتقل إلى اليمن

أصيب أربعة أشخاص بينهم مدير مكتب مستشار الرئيس اليمني لشؤون الأمن والدفاع اللواء علي محسن الأحمر، في انفجار عنيف وقع، صباح أمس بالقرب من منزله جنوب العاصمة صنعاء.

وقال موقع "مأرب برس" الالكتروني إن الانفجار نتج عن عبوة ناسفة استهدف فواز الضبري، مدير مكتب اللواء علي محسن ما أسفر عن إصابته وثلاثة آخرين بجروح. وأوضح أن العبوة الناسفة زرعت على شجرة في أحد الشوارع المؤدية إلى منزل الضبري وانفجرت أثناء مرور سيارته. واشار إلى أن الانفجار الحق أضرارا متفاوتة في المنازل المجاورة.

وكان مسؤول أمني مصري كبير قتل الأسبوع الماضي بالطريقة نفسها حيث قضى بانفجار عبوة زرعت في شجرة بمحيط جامعة القاهرة.