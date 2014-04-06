"الصيادلة" توافق على دعم إنشاء 60 مركز معلومات دوائى على مستوى مصر

وافق مجلس النقابة العامة للصيادلة فى اجتماعه الأخير على الاقتراح المُقَدَّم من الدكتور محمد عبد اللطيف شريف عضو مجلس نقابة الصيادلة بدعم إنشاء 60 مركزا للمعلومات الدوائية على مستوى محافظات الجمهورية كخطوة أولى نحو تطبيق مشروع الصيدلة الإكلينيكية وتم تكليف عبد اللطيف رسمياً من قبل المجلس بمتابعة ملف الصيدلة الإكلينيكية بكافة المحافظات.

وقال "عبد اللطيف" إنه تمت الموافقة على دعم إنشاء 60 مركز معلومات دوائية على مستوى الجمهورية بواقع 10 وحدات بكل قطاع جغرافى على أن تمثل مستشفيات الجامعة ومستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بكل قطاع من القطاعات.

وأضاف أنه تم تكليف أعضاء مجلس النقابة العامة عن المناطق بمتابعة توفير العشرة مستشفيات المطلوبة وفق الشروط التى وافق عليها المجلس فى أسرع وقت ممكن لبدء التنفيذ، موضّحًا "وافق المجلس بصورة مبدئية على إنشاء مراكز معلومات دوائية بواقع مركز واحد بمحافظة الإسماعيلية و5 بالمنيا و3 مراكز بمحافظة البحيرة".

وأوضح أن الشروط الواجب توافرها بالمستشفيات لإنشاء مركز معلومات للدواء بها هى وجود من 3 إلى 5 صيادلة حاصلين على بكالريوس الصيدلة الإكلينيكية أو دبلوم الصيدلة الإكلينيكية أو ماجستير الصيدلة الإكلينيكية أو الحاصلين على البورد الأمريكى، أو الدارسين الحاليين لدرجة الدبلومة أو الماجستير فى الصيدلة الإكلينيكية، بالإضافة إلى موافقة رسمية من إدارة المستشفى على تنفيذ البرنامج تحت إشراف النقابة العامة، واستعداد مجموعة الصيادلة القائمين على العمل على تدريب زملائهم فى باقى مستشفيات المحافظة بعد إتمام تطبيق البرنامج.

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