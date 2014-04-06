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اليوم.. ندوة عن "الحب الحلال" بنقابة المحامين

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اليوم.. ندوة عن "الحب الحلال" بنقابة المحامين اليوم.. ندوة عن "الحب الحلال" بنقابة المحامين

تنظم لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين بالتعاون مع فريق "الحب الحلال"، ندوة تحت عنوان "الحب الحلال وأثره على المجتمع المصرى"، يحاضر فيها الداعية الشاب شريف شحاتة والدكتور إبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة الشئون السياسية، وذلك اليوم الأحد فى تمام الواحدة ظهرا بمقر النقابة بشارع رمسيس.

وأكد الدكتور إبراهيم إلياس، أن الندوة تأتى فى إطار تعاون نقابة المحامين مع كافة أطياف المجتمع، خاصة الفئات الشبابية منها.

ودعا مسئولى فريق الحب الحلال جميع وسائل الإعلام لحضور الندوة، ونشر الأفكار الإيجابية، التى يتبناها الفريق وغيرها من منظمات المجتمع المدنى وخاصة الشبابية منها، طمعا فى توجيه طاقة الشباب لبناء المجتمع بدلا نشر الأفكار الهدامة والسلبية بين المواطنين
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