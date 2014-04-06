جامعة الملك خالد تستضيف اجتماع وكلاء الجامعات

برعاية مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود استضافت الجامعة اللقاء ال (8) لوكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية، وذلك للمشاركة بورقة عمل في التعليم التعاوني في البرامج الأكاديمية، وتأصيل العمل المؤسسي في العملية التعليمية، بقاعة المجلس العلمي بإدارة الجامعة.

وبين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية بالجامعة الدكتور محمد بن علي الحسون أن المشاركين في اللقاء من وكلاء الجامعات للشؤون التعليمية، وسيتم خلال اللقاء استعراض، التجارب المتميزة للجامعات، في التدريب التعاوني والصيفي، وتجربة وتطوير التعليم التعاوني، والتجربة الأولية في التعليم التعاوني في مادة علم الوظائف في منهج تقليدي بكلية الطب، وأهمية التعليم التعاوني الجامعي، إضافة لتجربة التعليم المتميز.