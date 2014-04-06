البديلات والخريجات تطالبن «التعليم» بالوفاء بوعودها بتعيينهن خلال شهر ونصف

رفعت مواطنات من بالبديلات وخريجات دبلوم الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات شكرهن وتقديرهن لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- الذي أصدر أمره الكريم رقم 20479 بتاريخ 29/ 5/ 1435ه بإنهاء موضوع تعيينهن.

وجاء ذلك خلال تفاعلهن وعدد كبير من قراء الرياض مع الخبر المنشور يوم الخميس والذي تناول ما دار بالمؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم عقب صدور الأمر السامي الكريم بتعيين البديلات ودبلوم الكليات المتوسطة وما تبقى من معاهد المعلمات، وعدم إرجاء تعيينهن على دفعات أو على أربع سنوات كما كان مخطط له سابقاً.

وطالبن عبر تعليقاتهن في "الرياض الإلكتروني" بسرعة تعيينهن وعدم وضع الشروط التي تعيق الأمر السامي الكريم غير المشروط، فتوجيهات خادم الحرمين واضحة، وأن خبراتهن تشفع لهن – كما قلن -: فلماذا نجبر على اختبار قياس، ولماذا لم يطلب منا ذلك عندما كانت الوزارة بحاجتنا.

وقال عدد منهن: إن من هن على رأس العمل لو أجري لهن اختبار قياس الآن فلن يجتزنه، وذكرت إحداهن أنها بلغت 44 عاماً ولم يتم تعيينها حتى الآن فمن المسؤول؟.

وأضافت أخريات: منتهى الظلم أن يشتتونا بمناطق نائية ونحن بديلات خدمنا الوزارة بلا شروط ولا قيد، ولا نتوقع بأن يكون هذا رد الجميل لنا، إننا نطالب بإسقاط الشرط المكاني لمن سيتم تعيينهن كمعلمات، فنحن نساء أغلبنا ليس لهن محارم.

وتمنت نوال الشهري أن يكون قرار خادم الحرمين فعلاً نهاية معاناتهن التي دامت طويلاً، أما أم سكر فتمنت أن يتم كما وعد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد إغلاق الملفات خلال شهر ونصف. وطالبت نوال الشهري أن تكون المباشرة قريباً وان يتم تنفيذ الأمر السامي سريعاً فقد هرمنا ونحن ننتظر هذا القرار. ودعت المواطنة صدى إلى سرعة تطبيق القرار والحصول على كامل حقوقهن، وهو التثبيت دون شروط أسوة بزميلاتهن ممن كن على رأس العمل وتم تعيينهن في حينه، وتقول: كلانا مارس التدريس فلماذا لم تطبق عليهن الشروط المجحفة مثلما طبقت علينا. وتؤيدها مها قائلة: ليت الوزارة تنهي وضعنا خلال هذه المدة – شهر ونصف كما وعدت – لقد طال الانتظار فأربع سنوات ليست قليلة، لا نريد أن تزيد هذه المدة فكلها من أعمارنا. وأفادت أخرى: نرجو أن تصدق وزارة التربية هذه المرة في وعودها لنا، ويكفي مماطلة وتأخيرا، ونطالب بسرعة إنهاء إجراءات تعييننا والمباشرة فوراً.

وأوضحت "النوري" على موقع "الرياض الإلكتروني" أنه يجب إنهاء قضيتهن سريعاً وإقفال الملف الذي تجاوز العقدين من الزمن لدى وزارة التربية كأقل تعويض عما حصل لهن من ظلم وحرمان من ممارسة أبسط حق لهن كمعلمات. وناشدت المعلمات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بتحقيق الرغبة الأولى للجميع وأن تلتزم الوزارة بسرعة مباشرتهن للعمل وعدم الإطالة بزمن الوعود، فلقد أرهقتهن سنين الانتظار ولم يبق من الوقت أكثر مما ذهب، فمعاناتهن قاربت ال20 عاماً وهن ينتظرن التعيين. واثنت كثيرات على "الرياض" التي ساندتهن بنشر الكثير عن قضيتهن وإبرازها، وأجمعن على هم واحد وهو: أن يتم تحديد موعد مباشرتهن وتعيينهن خلال شهر أو شهر ونصف كما وعدهن وكيل الوزارة أثناء تصريحه بذلك في المؤتمر الصحفي، وكررن: لقد طال انتظارنا للتعيين الذي أصبح أشبه بالحلم.