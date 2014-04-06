القحطاني: المملكة تسجل انخفاضاً في معدل الإصابة بالدرن

تحتفل الشؤون الصحية بمنطقة الرياض باليوم العالمي للدرن لعام ٢٠١٤ م تحت شعار "الدرن.. تعرف عليه قبل أن يتعرف عليك" وذلك بفندق ماريوت - قاعة مكارم يوم الثلاثاء 8/6/1435ه والذي تنظمه إدارة الصحة العامة بالمديرية بالتعاون مع مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية بالرياض حيث يتضمن الاحتفال برنامج علمي مكون من ثمانية محاضرين لمناقشة مستجدات مكافحة مرض الدرن. بحضور المختصين في هذا المجال من كل المستشفيات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الرياض وقد اعتمد لهذا البرنامج من هيئة التخصصات الطبية معدل ٨ ساعات تعليم مستمر.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بصحة الرياض سعد بن مسفر القحطاني أن هناك انخفاضاً في معدل الإصابة بالدرن، الرئوي وغير الرئوي، في المملكة من (13.6) لكل 100ألف نسمة في عام 1432ه/2011م إلى (12.3) لكل 100ألف نسمة في عام 1433ه/2012م.

وبين أنه في مقارنة الأداء والمؤشرات أوضح تقرير الإحصاءات الصحية العالمية لعام 2013م، بحسب منظمة الصحة العالمية، أن معدل الإصابة بالدرن، الرئوي وغير الرئوي، بلغ في عام 1433ه/ 2012م ما يعادل 12.3 لكل 100 ألف نسمة بالمقارنة مع المعدل الإقليمي (109 لكل 100 ألف نسمة، والمعدل العالمي (125 لكل 100 ألف نسمة.

وقال إن السل ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من شخص لآخر عند العطس أو السعال أو البصق أو الاحتكاك المباشر وتنفس الهواء الملوث بالبكتيريا، بينما لا ينتقل عن طريق المصافحة أو مشاركة الطعام والشراب، أو التقبيل، أو استخدام دورات المياه.

وأوضح أن أعراض الدرن تكون على شكل السعال المستمر لثلاثة أسابيع أو أكثر، أو خروج دم مع السعال، أو عند الإحساس بالألم في الصدر عند التنفس أو السعال، أو عند فقدان الوزن والشهية، أو الخمول، أو الحمى الشديدة والتعرق خاصة في الليل، أو وجود دم في البول إذا أصيبت الكليتان بالعدوى، أو الإحساس بالألم في الظهر إذا أصيب الطحال بالعدوى.