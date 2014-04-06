طلاب وطالبات الرياض يحققون المراكز الأولى في أولمبياد الروبوت

حقق طلاب وطالبات مدارس تعليم الرياض المراكز الأولى على مستوى المملكة في التصفيات النهائية للاولمبياد الوطني السابع للروبوت "مسابقة فيكس" التي استضافتها الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمدينة المنورة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي خلال الفترة من 1-3 جمادى الثانية وبمشاركة 12 منطقة تعليمية، تحت رعاية مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة ناصر العبد الكريم. وقد أقيمت التصفيات في صالة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بثانوية دار الأبرار، بحضور مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية خالد بن عبدالعزيز الوسيدي، ومساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون المدرسية حسن بن حامد الحازمي، وعدد من القيادات التربوية والمشرفين التربويين والمعلمين وأولياء أمور الطلاب، وفي قسم البنات حضرت عدد من المشرفات التربويات من مختلف الإدارات كالنشاط الطلابي وإدارة الموهوبات والإعلام التربوي ووالدات الطالبات المشاركات في الأولمبياد.

وأكد العبدالكريم أهمية المسابقة التي تهدف إلى إيجاد بيئة عملية إبداعية تنافسية تستفيد من الإمكانات التي يوفرها مجال الروبوت لإكساب الطلبة المعرفة العلمية الحديثة، مشيراً إلى دور مثل هذه المسابقات في حصول المملكة على العديد من الانجازات في المسابقات الدولية.

وبدأت بعد ذلك المنافسات بين الفرق المشاركة في تصفيات أولية تلاها تشكيل تحالفات بين الفرق المشاركة للوصول للجولة النهائية والحصول على المركز الأول. وفي قسم الطلاب، أسفرت نتائج المسابقة عن فوز تعليم الرياض بالمركز الأول بعد فوزه على تعليم الجبيل الذي جاء بالمركز الثاني، وحل تحالف مدرسة زهير بن أمية ومدارس الصدارة الأهلية من الرياض في المركز الثالث بعد الفوز على تحالف فريقي جازان وعنيزة، وفازت مدارس الرياض الأهلية بجائزة أفضل تصميم، وحصلت مدارس الصدارة الأهلية من الرياض على جائزة أفضل برمجة، فيما حصل على أفضل مدرب ناصر الملحم من ثانوية أم القرى بالجبيل، فيما فاز سلطان المغامسي كأفضل حكم، كما تم تكريم مدرب الحكام وليد خالد الثبيتي مشرف النشاط الطلابي بتعليم الرياض. أما في قسم الطالبات، فقد فاز فريق جدة مع تحالف القناص من الثانوية 34 بالرياض بالمركز الأول، وحقق فريق من مدارس أجيال الحضارة بالرياض ومدارس الطائف المركز الثاني، وحصلت المدربة آلاء العجيمان من مدارس أجيال الحضارة بالرياض على جائزة أفضل مدربة، وحصلت الثانوية الرابعة والثلاثون على جائزة أفضل برمجة، بينما فازت مدارس الرياض الأهلية بجائزة أفضل تصميم. وعبرت مجموعة من الطالبات المشاركات في الأولمبياد عن سعادتهن بالمشاركة في مثل هذه المسابقات، حيث قالت الطالبتان ريما مسفر المالكي وبشائر عبدالله المالكي من الثانوية 32 بالطائف أن هذه المسابقة ساهمت في رفع مستواهن في البرمجة والابتكار، وشكرتا مدربتهن مشاعل العصيمي على دعمها ومساندتها لهن.