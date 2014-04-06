أنشيلوتي: سنصارع حتى نهاية الدوري

(إفي): أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم فخره بقيادة الفريق الحالي لريال مدريد وذلك عقب الفوز على ريال سوسييداد في الليجا بمعقل الأخير أنويتا برباعية نظيفة.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب المباراة "أقدر المجهود الذي بذل في المباراة لأن الجميع لعب بصورة جيدة وذكاء، أنا سعيد للغاية، المباراة لم تكن سهلة".

وأضاف أنشيلوتي "فريقي يحب الكفاح لهذا أنا فخور بتدريب هؤلاء اللاعبين"، مشيرا إلى أن لاعبه الويلزي جاريث بيل يشعر بالراحة حينما يلعب في الناحية اليسرى لذا حينما يلعب زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصل على راحة اليوم، دائما ما يحدث تبديل في المراكز بينهما أثناء المباريات.

وعن مسألة إراحة كريستيانو تحديدا أضاف "كان يجب تجنب الاصابات، لذا قررت اراحته، الأمر الثاني الذي كنت أقلق بشأنه هو الناحية البدنية".

واعتبر أنشيلوتي أن التوازن الذي خاض الفريق به المباراة لعب دورا هاما في تحقيق النتيجة مضيفا "كان يجب أن نتحلى بتنظيم جيد في الملعب، لذا دافعنا بصورة جيدة".

وأردف المدرب "هذا الفوز يعطينا دفعة معنوية، لدينا رغبة في الصراع على اللقب حتى المباراة الأخيرة".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الريال إلى 76 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني وثلاثة عن أتلتيكو مدريد المتصدر