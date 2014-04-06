إنتر يتعادل مع بولونيا الذي يصارع على الهبوط

(إفي): سقط إنتر ميلانو في فخ التعادل على ملعبه جوزيبي مياتزا امام بولونيا بهدفين لمثلهما في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وأهدر الإنتر فرصة التفوق ولو مؤقتا على فيورنتينا وانتزاع المركز الرابع منه في جدول الكالتشو.

واستقر النيراتزوي في المركز الخامس بـ50 نقطة، مقابل 27 لبولونيا في المركز الـ17 على حافة الهبوط.

كان صاحب الأرض الباديء بالتسجيل مبكرا عن طريق نجمه الأرجنتيني الشاب ماورو إيكاردي (ق6) من تسديدة قريبة حول بها عرضية الياباني يوتو ناجاتومو.

لكن بولونيا تمكن من إدراك التعادل عبر تصويبة أرضية قوية من ميشيل بازينزا بعد صناعة متميزة من النمساوي جيورجي جاريكس من مراوغة متقنة لناجاتومو رغم تألق الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش في انقاذ الهجمة في بدايتها قبل ارتدادها.

وعاد إيكاردي في الشوط الثاني ليسجل هدفا غاية في الروعة من تسديدة بعيدة المدى استثمر بها تمريرة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش (ق63).

لكن بولونيا استغل الهفوات الدفاعية المكررة لدى الفريق الميلاني، حيث سجل اليوناني باناجيتوس كوني الهدف الثاني من الوضع راقدا بين الأرجنتيني ستيبان كامبياسو والبرتغالي رولاندو (ق73).

وضاعت فرصة الفوز على الفريق الأزرق والأسود حين احتسبت له ركلة جزاء سددها الهداف الأرجنتيني المخضرم دييجو ميليتو بين أيدي الحارس جيانلوكا كورشي (ق84).

وفي وقت سابق فاز فيرونا على مضيفه وجاره كييفو فيرونا بهدف واحد سجله المخضرم لوكا توني.

ويحتل فيرونا المركز الثامن في الاسكوديتو بـ46 نقطة، مقابل 27 لكييفو في المركز الـ16 ، ولا يزال مهددا بالهبوط.