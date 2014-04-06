إحصائيا - صلاح رجل مباراة ستوك .. ورسميا ويليان

منحت أكبر موقع الاحصائيات العالمية التقييم الأعلى في لقاء تشيلسي وستوك سيتي بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي للدولي المصري محمد صلاح جناح الزرق عقب تألقه في المباراة وتسجيله هدفا وصناعته لأثنين.

وفاز تشيلسي بثلاثية نظيفة وشارك صلاح أساسيا وطوال المباراة.

ومنح موقع (whoscored) لقب رجل المباراة لمحمد صلاح بتقييم 9.1 يليه نيمانيا ماتيتش 8.8 الذي صنع الهدف الأول، وجاء ويليان ثالثا ب8.3 صاحب الهدف الثالث.

أما موقع (squawka) الإحصائي العالمي، أعطى صلاح 62 نقطة، مقابل 58 نقطة لماتيتش وويليان 56 نقطة.

واختارت العديد من المواقع والشبكات الإلكترونية صلاح رجلا للمباراة.

وتقيس هذه المواقع الإحصائيات بناء على ما يقدمه اللاعب من أداء حسب معايير محددة.

بينما منحت شبكة (Skysports) لقب رجل المباراة للبرازيلي ويليان بتقييم عام 9، وصلاح يأتي وصيفا 8.

وذهبت جائزة رجل المباراة للبرازيلي ويليان، والتي يتم تقديمها من رابطة الدوري الإنجليزي.