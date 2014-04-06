سبورتنج لشبونة يواصل الضغط على بنفيكا بفوز في غياب شيكابالا

(إفي): واصل سبورتنج لشبونة الضغط على بنفيكا في سباق الصدارة ببطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم بعد فوزه المهم خارج قواعده على باكوس فيريرا بثلاثة أهداف لواحد في افتتاح الجولة 26.

واحتفظ سبورتنج بالوصافة بعد اقتناص النقطة 60 ، ليتقلص الفارق مؤقتا مع بنفيكا المتصدر إلى أربع نقاط.

ويستعد "الصقور" لتوسيع الفارق حين يستضيفون ريو آفي يوم الاثنين.

وغاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب لشبونة عن المباراة لأسباب فنية.

سجل لفريق العاصمة كل من ويليام كارفاليو والأرجنتيني ماركوس روخو وأدريان سيلفا (ق14 و33 و66) مقابل هدف شرفي لأصحاب الأرض أحرزه بيبي (ق54).

ولعب باكوس فيريرا منقوص العدد منذ الدقيقة 71 بعد طرد فيليبي أنونسياساو.

ويقترب باكوس فيريرا من الهبوط بقبوعه في المركز 14 بـ23 نقطة متجمدة.