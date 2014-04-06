300 خبير يشاركون في مؤتمر الموارد البشرية

تنظم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتعاون مع شركة "آي آي آر الشرق الأوسط" في التاسع والعشرين من الشهر الجاري مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2014 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبمشاركة أكثر من 300 شخص من المختصين والمهتمين في مجال الموارد البشرية، ووزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، وكبار مسؤولي الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم

وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدرك أهمية رأس المال البشري ودوره المحوري في الارتقاء بدولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات والقطاعات، وصولاً نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية للأعوام السبعة المقبلة.

جاءت تأكيدات العور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الخميس الماضي في مقرها بدبي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2014، بحضور إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة، ومحمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، وجمع من ممثلي وسائل الإعلام.

23 متحدثاً

وأوضح العور أن مؤتمر الموارد البشرية الدولي برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يعد أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية للهيئة، معتبراً إياه منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال رأس المال البشري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز القضايا المرتبطة به، والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه، ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها.

وبين أن عدد المتحدثين في المؤتمر الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع شركة "آي آي آر" بلغ قرابة 23 متحدثاً وخبيراً في الموارد البشرية من 10 دول على مستوى العالم، وسيشارك به أكثر من 300 شخص من المختصين والمهتمين في مجال الموارد البشرية، ووزراء الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، وكبار مسؤولي الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.

وأشار الدكتور العور إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات والقضايا الساخنة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير رأس المال البشري وتمكينه منها التطوير المؤسسي، وإدارة الأداء، والكفاءة والفاعلية المؤسسية، وضبط استراتيجيات الموارد البشرية في المؤسسة، بالإضافة إلى استراتيجيات التوطين الفعالة، وتنمية القادة وآلية إدارة المواهب، وعرض أهم أساليب تحفيز وتمكين الموظفين للحفاظ عليهم.

ولفت إلى أن المؤتمر سيتناول في إحدى جلساته ومن خلال عرض مجموعة من أوراق العمل مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تعميم التوصيات

وكـشف عـن أنـه سيـتم نـشر وتعميم التوصيات التي سيخلص إليها مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2014، من خلال المجلة العلمية الـدورية المحكمة التي تعتزم الهيئة إطلاقها خلال الفترة المقبلة، منوهـاً إلى أن الهيئة ستعمد إلى تحكيم كـافة أوراق العمل المقدمة في المؤتمر ونشرها عـبر المجلة العلمية.

من جهته أوضح إبراهيم فكري مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى عرض أحدث وأفضل الممارسات العالمية من أبرز مؤسسات المنطقة حول تنمية رأس المال البشري، وضبط استراتيجيات الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص ومواءمتها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام السبعة المقبلة، ومبادرات الحكومة الاتحادية، علاوةً على إنشاء منصة معرفية تفاعلية بين خبراء الموارد البشرية والأعمال بغية تبادل الأفكار والمعارف والتجارب الناجحة.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتخلله عرض دراسة استشارية حول "التميز في مجال رأس المال البشري، وتأثيره على إقامة معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي"، والتي أعدها بتكليف من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كل من: ديفيد جونز وراديكا بانشي مؤلفي الكتاب الأكثر مبيعاً "كشف أسرار تناقض الوفرة"، موضحاً أن الدراسة ستركز على أهمية معرض إكسبو الدولي 2020، وتأثيراته الإيجابية الكبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات والدول المجاورة، لا سيما وأن هذا الحدث الأبرز عالمياً من المتوقع أن يخلق أكثر من 300 ألف فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة.

تغيرات متوقعة في سوق العمل

استعرضت راديكا بانشي خبيرة رأس المال البشري والمدير الاستشاري في "ذا تالنت إنتربرايز" أبرز التغيرات المتوقعة في سوق العمل المحلية خلال السنوات القليلة التي تسبق معرض إكسبو 2020، مؤكدةً أن المعرض سيفتح آفاقاً جديدة هائلة للمواطنين من الشباب تساعدهم على بناء الثقة والابتكار والمساهمة في دفع عجلة التنمية في دولة الإمارات.

وأوضحت أن هناك خمسة قطاعات تحتاج إلى توسعة بشكل كبير قبيل استضافة إكسبو وهي: الضيافة بما في ذلك قطاع المعارض والمؤتمرات، والنقل والمواصلات، والعقارات والبنية التحتية، والتجزئة، وأخيراً المصارف والخدمات المالية.

وسلطت راديكا بانشي الضوء على أهم المهارات التي ستشهد طلباً كبيراً خلال فترة الإعداد لاستضافة معرض إكسبو 2020 مثل: خدمة العملاء، وتخطيط وتنفيذ إدارة المشروعات، والهندسة والشؤون الفنية، والعمارة والتخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مهارات الأعمال الرقمية والتصميم الرقمي، وإدارة الفعاليات والتسويق والعلاقات الاجتماعية، والصحة والسلامة والبيئة.