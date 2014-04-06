جلسة عصف ذهني للقيادة العليا في بلدية دبي

نظمت بلدية دبي جلسة عصف ذهني لقيادتها العليا في فندق ومنتجع المها بمحمية دبي الصحراوية، وذلك انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية الخروج عن المألوف وإطلاق الأفكار الخلاقة لتحقيق الأهداف وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في بلدية دبي بتفعيل هذه الرؤية بعدة وسائل بهدف تصفية الأذهان وتنشيط وترتيب الأفكار ما يؤدي إلى زيادة في حصيلة الأفكار الإبداعية لدى مختلف فئات الموظفين..

حيث اجتمع المشاركون تحت خمسة عناوين تتمثل في الخدمات والمتعاملين والتنافسية والاستدامة والموظفين بقيادة المدير العام ومساعديه وطرح كل فريق عدداً كبيراً من المقترحات التي تسهم في تطوير خطة العمل العامة وتجاوز مجموع المقترحات 150 اقتراحا، وذلك في خطوة نوعية للوصول إلى استراتيجيات مبتكرة وأفكار جديدة من شأنها ترسيخ روح العمل والتفكير الجماعي، وإشراك القياديين والموظفين في تعزيز مسيرة العمل في الدائرة، وتطويرها.

وشارك بالجلسة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي والمهندس عبد الله رفيع والمهندس محمد طالب جلفار والمهندس صلاح أميري وسالم بن مسمار، ومساعدو المدير العام، إلى جانب مديري الإدارات وبعض من رؤساء الأقسام والمدعوين المختارين من الدائرة.

إبداع

وافتتح المدير العام الجلسة مؤكداً على أهمية الإبداع والابتكار ودورهما في صناعة المستقبل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، واستشهد بالمراحل المختلفة التي مرت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى هذه المكانة الرفيعة بين دول العالم بفضل دعم القيادة وعزيمة أبنائها وانتهاجها الطرق العلمية الحديثة وأخذها بالأفكار المبدعة والعمل بروح الفريق الواحد، الأمر الذي ساهم بقوة في صنع التطور الذي تشهده الدولة الآن.

وقال إنّ جلسة العصف الذهني تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الحوار وتبادل الأفكار وتشارك العقول من أجل وضع الحلول الإبداعية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة، ودفع عجلة التطوير المستمر على المستويات كافة، بما ينسجم مع التطلعات الطموح في وضع الإمارات في مصاف أبرز الدول المتقدّمة في العالم.

اختيار

وأشار المدير العام إلى أن الدائرة تخطط بعد هذا النجاح الذي حققته في جلسة العصف الذهني مع قيادتها، لعقد جلسة في كل ستة أشهر للقياديين ما عدا الجلسات الشهرية على مستوى الإدارات والأقسام كما قام باختيار أفضل المقترحات الخمسة بعد مناقشة طويلة مع جميع القياديين وكرم مقترح "بلدية لا تنام" المميز من بين أفضل المقترحات وأوضح في نهاية جلسة العصف الذهني أن الدائرة تسعى إلى تطبيق الاقتراحات الجديدة القابلة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن.