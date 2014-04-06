الاستدامة البيئية في بلدية دبي شرط أساسـي لتحسين نوعية الحياة

أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أن مدينة دبي أصبحت من أبرز المدن الذكية والمستدامة على مستوى العالم، من خلال تطبيق المعايير والأنظمة الحديثة على مستوى العالم الأمر الذي يسير في اتجاه النظرة الطموحة للإمارة المتماشي مع اهتمام العالم في الوقت الحاضر بالحفاظ على البيئة، وحياة المجتمعات الإنسانية على الأرض والتي تعد احد أهم التوجهات العلمية والفلسفية والتطبيقية التي تتجه نحوها معظم الدراسات والبحوث الحديثة، مشيرا الى ان الاستدامة البيئية تعتبر شرطا أساسيا لتحسين نوعية الحياة، بما فيها الصحة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية ، عبر حماية الموارد الطبيعية والمواد الأولية، وهي الاستدامة الأكثر شمولية لارتباطها بالتنمية والموارد الطبيعية والبشرية ونمط تعامل الإنسان مع البيئة.

وأوضح بان الجهود التي بذلتها بلدية دبي اثمرت العديد من النتائج الإيجابية التي أنجزتها البلدية بالتعاون مع شركائها من وزارات، ومؤسسات، وهيئات محلية، ومؤسسات، وشركات خاصة، وأفراد، حيث استطاعت على مدار سنوات إطلاق العديد من المبادرات البيئية والذكية بهدف نشر ثقافة الاستدامة عبر كافة الطرق المتاحة في تحقيق توفير حقيقي للطاقة ما يؤكد الالتزام الكبير في إعلان دبي الذي أطلقته دبي في العام 2012 تحت شعار "الطاقة للجميع"..

مفيدا بأن دولة الإمارات تعتزم بشكل عام وإمارة دبي بصفة خاصة تطبيق خطوات جادة للعمل وفق إعلان دبي، وتعمل بلدية دبي على تعزيز قطاع الطاقة معولة على التنافسية الدولية التي وصلت إليها في مجال الطاقة، كما تضع البلدية نصب عينيها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله "بأهمية تطوير عنصري الماء والكهرباء والحفاظ عليهما وحمايتهما من الهدر والاستنزاف والنضوب لتظل ثروة تمد أجيالنا المتلاحقة بالحياة".

تعزيز المبادرات

وأكد مدير عام بلدية دبي تعزيز كافة المبادرات المحلية والدولية التي تقودها إمارة دبي في مجال الطاقة مضيفا إن يوم 22 أكتوبر الذي أطلق بدبي يصب في رؤية الإمارات 2021 حيث تسعى حكومتنا الرشيدة للوصول بالدولة لتصبح أحد أفضل البلدان في العالم بحلول العام 2021 لكونها قطبا هاما للأعمال في مجال الطاقة..

كما جاءت إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي وضعت في العام 2011 تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، هي خير دليل على الرؤية بعيدة الأمد لحكومة دبي في وضع وتحديد التوجه الاستراتيجي للإمارة لضمان تأمين إمداد الطاقة وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود".

وبين أن رؤية الإمارات واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 هما علامتان بارزتان يحتذى بهما دولياً حيث نتمنى أن تشهد أماكن أخرى في العالم مبادرات واستراتيجيات مشابهة لما تقوم به دولة الإمارات وإمارة دبي مما يحقق نتائج أفضل في إدارة الطلب على الطاقة وخدمة البشرية جمعاء.

راع رئيسي

وحرصت بلدية دبي على أن ترعى وتدعم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء الذي احتوى على مؤتمر الطاقة الخضراء، وأكد لوتاه أن هذه الدورة للمؤتمر تعد استثنائية بكل المقاييس إذ جاء تنظيمها بعد إعلان فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 الأمر الذي فتح المجال أمام المستثمرين والمطورين أن يستنفروا قواهم المادية والعقلية لإبراز إبداعهم العمراني المعتمد على العبقرية في التصميم والإبداع والقوة في التحدي والإنجاز..

وإن احتضان دبي لإكسبو يعطي الفرصة لأصحاب العقول المفكرة لخوض التحدي برؤية طموحة وواثقة من الإنجازات والنجاحات المحققة لإبهار العالم، فهو التحدي الذي يقوم على الإبداع وإعمال العقول للتنمية المستدامة. وهذا المؤتمر سيعمل على تدفق الأفكار العملاقة في مجال الطاقة والبناء والتنمية المستدامة التي من شأنها أن تغير مسار البشرية إلى الأفضل؛ وذلك لأنه يجمع النخب من ذوي الخبرات المتعددة والعقول العلمية المبدعة في مجال صناعة العمران والحفاظ على الطاقة.

وقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر باختيار المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي و تكريمه بلقب رجل العام الأخضر وذلك لإسهاماته و دوره الفعال في الحفاظ على البيئة وتعزيز وتشجيع المشاريع البيئية المتنوعة .

تكريم

كما حرصت اللجنة المنظمة للمؤتمر على تكريم إدارة المباني ببلدية دبي لدعمها لأنشطة وفعاليات المؤتمر وكونها الراعي والداعم الرئيسي لهذا الحدث من قبل بلدية دبي.

من جهته أضاف عبدالله رفيع مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط أن الحدث يأتي إيمانا من بلدية دبي على أهمية تطبيق أفضل الحلول والممارسات العالمية لكي نحقق رؤية مدينة دبي بأن تكون أكثر مدن العالم استدامة بحلول عام 2020، ولمستقبل أكثر استدامة تم استحداث لجنة الاستدامة في بلدية دبي....

والتي بدورها ستترجم رؤية القيادة الرشيدة ورؤية بلدية دبي في بناء مستقبلٍ أخضرَ مستدام، بتصورات وممارسات في مجال الطاقة؛ لتكون أحد أهم عوامل النجاح الذي نصبو إليه، وسيتم ذلك باتباع الخطط الإستراتيجية التي تتبنى فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، بالتحول إلى حكومة ذكية؛ وذلك لأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة والذكية في جميع قطاعات العمل وخاصة قطاع الإنشاءات، والذي برز دوره في الآونة الأخيرة مع فوز مدينة دبي باستضافة إكسبو 2020.

وعليه أطلقت بلدية دبي خدمات التطبيق الذكي I Dubai تماشيا مع توجه الحكومة الذكية؛ للتسهيل على المتعاملين وتسهيل جميع الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري واستخراج تراخيص البناء، وهي جهود حثيثة استحقت عليها بلدية دبي الفوز بالمرتبة الخامسة عالميًّا في سهولة استخراج تراخيص البناء بنسبة تقدم بلغت 61 % خلال عام 2013، وبذلك تكون بلدية دبي قد حققت الآن ما كانت تسعى لإنجازه في 2017، وهو تقدم غير مسبوق يحسب لمدينة دبي.

وأضاف بأن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للكهرباء، يدفعنا الى أن نذكر الجهود المشتركة بين الدوائر الحكومية في توفير استهلاك الطاقة؛ حيث يبلغ متوسط استهلاك المباني من الكهرباء في الإمارات 30 ألف كيلو واط/ ساعة شهريًّا، وبالتالي فإن توفير 20% من هذا الاستهلاك سيرفع من القيمة الإستراتيجية لجهود الدولة وتوجيه الإمكانيات المادية الناتجة عن التوفير إلى تطوير البنية التحتية وبقية القطاعات الحيوية في الدولة.

وقال ان بلدية دبي لا تألو جهدا في مبادراتها وفعالياتها التي تسهم في بناء مدينة مستدامة من خلال التوعية والتدريب المستمر وعمل الورش والندوات والمؤتمرات لشرائح المجتمع المختلفة للنهوض بفكر مجتمع المدينة وبناء حضارته، ولا يتم ذلك إلا بالبدء والتطبيق أولا على بلدية دبي حيث قامت البلدية بتحويل مبانيها إلى مبانٍ موفرة للطاقة عبر استبدال الإضاءة التقليدية في كل مرافق وأرجاء البلدية إلى إضاءةٍ خضراءَ موفرةٍ للطاقة.

كما تقوم باستخدام أنظمة تسخين المياه في المباني بواسطة الطاقة الشمسية. واستبدلت ألفًا من أعمدة الإنارة التقليدية بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية في حديقتي مشرف والممزر. إضافة إلى أنها أوجدت حلولا للغازات المنبعثة المسببة للاحتباس الحراري فهي تقوم بتجميع الغازات المنبعثة من موقع طمر النفايات العامة في منطقة القصيص..

حيث تقدر كمية تخفيض انبعاثات غاز الميثان بـ 250 ألف طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون. كما أطلقت مبادرةً كان الهدفُ منها خفضَ الغازاتِ المنبعثة، وهي مبادرة يوم بلا مركبات وبدأت في عام 2010 بمشاركة مبدئية تقدر بـ 1000 من أصحاب المركبات الخاصة بحيث تم تخفيض قرابة3 أطنان من غاز ثاني أكسيد الكربون. وهي مستمرة للعام الخامس على التوالي.

واشار الى أن مدينة دبي تولي اهتماما شديدا بالمباني الخضراء وتعتبرها ضرورة ملحة لا بد من تداركها من أجل رفع كفاءة المباني في تعاملها مع الطاقة والمياه والمواد والنفايات في المستقبل؛ لتقليل مخاطر البناء على صحة البشر والبيئة، ومن هذا المنطلق فإن تطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء سيساهم في تخفيض استهلاك الطاقة في المباني بمقدار 20%..

بالإضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد المائية بنسبة 15% بما يساهم في إنجاز خطة دبي الإستراتيجية 2020. ولذا فإن المباني القائمة ستحوّل إلى مبانٍ خضراءَ ومستدامةٍ من خلال رفع كفاءتها. كما سيتم التركيز على التبريد المركزي للمناطق ودراسة الجدوى الاقتصادية والفنية منها، ودعم الأجهزة الموفرة للطاقة بما يحقق إدارة ناجحة للاستهلاك، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية في الإنارة الخارجية.

شروط ومواصفات

يذكر أن بلدية دبي قد تبنت مبادرة المباني الخضراء وأعدت من خلالها لائحة لشروط ومواصفات المباني الخضراء لإمارة دبي وذلك تنفيذا لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتطبيق معايير المباني الخضراء على المباني والمنشآت كافة في إمارة دبي اعتبارا من يناير 2008..

حيث أعدت البلدية لائحة شروط ومواصفات للمباني الخضراء من حيث التصميم البيئي للمبنى وحيوية المبنى وكفاءة استخدام الطاقة وكفاءة الموارد كالمياه والمواد والنفايات، وقد تم وضع الاشتراطات وفق أفضل المعايير الصديقة للبيئة والتي تتواءم مع الواقع المحلي للإمارة من أجل أن تبقى دبي مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات.

والأهداف الإستراتيجية لنظام المباني الخضراء في دبي هي :تعزيز مسيرة دبي نحو التنمية المستدامة، وأن تكون دبي مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة عن طريق استمرارية ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الثروة المائية، والحفاظ على البيئة في دبي وحمايتها من الملوثات والمخلفات الضارة لتوفير حياة أفضل للمجتمع، وضمان النمو الاقتصادي في دبي وزيادة الفرص التنافسية لها، وتعزيز تنافسية دبي ودورها القيادي نحو التنمية المستدامة.

واهداف المباني الخضراء هي توفير الطاقة الكهربائية بنسبة 20 %، وتوفير في المياه بنسبة 15% والتقليل في النفايات بنسبة 50%، والانخفاض في ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20 %، نسبة المباني الملتزمة بمعايير نوعية البيئة الداخلية 90 %، ونسبة الزيادة في تكلفة الابتدائية للبناء لا تزيد على5 %. وتحتوي لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء على 79 بندا مقسمة على 5 محاور رئيسي

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads