مكتوم بن محمد يحضر أفراح الحاي والملا وبالرشيد وباللومية

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه جمال محمد مطر الحاي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة عبدالله محمد سعيد الملا.

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي عصر أمس عدد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء وأقارب العروسين.

كما حضر سمو نائب حاكم دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان على محمد بالرشيد في قاعة الرمال مساء أمس، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة المرحوم سعيد على عبيد باللومية.

وحضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأبناء القبائل العربية.

مكتوم بن محمد خلال حضوره الحفل الذي أقامه جمال الحاي لمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة عبدالله الملا تصوير: سيف محمد

.. وسموه خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بالرشيد بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة المرحوم سعيد باللومية