هالة القصير وبشّار الأسد على الهواء مباشرة !

لقاء سياسي أكثر منه فنّي حلّت فيه المُتسابقة السّوريّة هالة القصير على الهواء مباشرةً، عبر أثير إذاعة "نينار إف إم" في العاصمة دمشق، حيث لم تُدلي متسابقة "ذا فويس" بأي تصريحات جديدة، وإنّما كانت الحلقة عبارة عن سلسلة تشكّرات لا منتهية للجيش السّوري والرّئيس السّوري بشّار الأسد.

وأشارت هالة أكثر من مرّة خلال اللّقاء إلى أنّ أفراد الجيش السّوري يضحّون بأرواحهم لأجل الشّعب، وأنّ هذا الجيش مغوار أبيّ، تُرفع له التحية، وأنّ سوريّا زينة البلاد.

تركيز شديد على أغنية "تعلا وتتعمّر يا دار" التّي غنّتها هالة في الحلقة النّهائيّة، وأهدتها وقتها للجيش السّوري، مشيرة إلى أنّ القائمين على البرنامج رفضوا فكرة أن تغنّي لسوريّا، بحجة عدم تسييس البرنامج الأمر الذي رفضته، وقالت إنها لم تعر إهتماماً لملامة أحد في ذلك، لكن عاصي ساعدها عبر اختيار أغنية "تعلى وتتعمر يا دار" التي توجهت بها لسوريا على نحو فاجئ إدارة mbc.

وعرّجت هالة على بداياتها الفنّيّة، لافتة إلى أنّها كانت بعمر التسع سنوات فقط عندما غنّت للمرّة الأولى، وكان ذلك على مسرح المدرسة.

وعن تجربتها في "ذا فويس" قالت القصير "لم أعتبر نفسي متسابقة أو أنّي اشتركت لأجل المنافسة، وإنّما كان همّي الأوّل أن يصل احساسي وصوتي لقلب الجمهور".

وتحدّثت هالة قليلاً عن حياتها الخاصّة موضحة أنّ زوجها طبيب أسنان، وأشارت ممازحةً أنّ وجع أسنانها كان السّبب في قصّة حبّهما، ولفتت القصير إلى أنّ زوجها أوّل شخص آمن بموهبتها الفنّية ودعمها بعد أهلها، وأضافت "كل عائلتي لديها ميول فنيّة، فابنتي إنجي "10 سنوات" تعزف البيانو بمهارة، وزوجي لديه أذن موسيقية".

وخلال الحلقة كان هناك مداخلة هاتفيّة من الفنّانة السّوريّة ميّادة الحناوي، التّي أشادت بصوت هالة وأكّدت أنّها كانت تتابع برنامج "ذا فويس لأجلها، وأنّها كانت الأولى بنظرها حتّى ولو لم تحصل على اللّقب، كما أبدت الحنّاوي إعجابها بأداء هالة لأغنياتها في البرنامج، ومنها أغنية "الحب الي كان" و أغنية "أنا بعشقك".

وبالنّسبة لمشاريعها المقبلة، قالت القصير إنّها "تستعد في بداية الشهر الخامس لجولة عربية مع المشتركين الثّمانية الذّين وصلوا للمراحل الأخيرة في البرنامج، كما أوضحت أنّها تستعد بعد هذه الجولة لجولة أمريكية ضمن برنامج "على شط بحر الهوى" برفقة نجم "ذافويس" العراقي ستّار سعد.

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