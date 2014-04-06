وفاة الإعلامي المصري محمود سلطان

توفّى الإعلامي المصري محمود سلطان، صباح يوم السبت عن عمر يناهز الـ 75 عاماً بعد أنّ ساءت حالته الصّحية، وتعرّض لعدة جلطات ما أدّى إلى دخوله العناية المركّزة، فيما شيعت جنازة الراحل، بعد ظهر السبت من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

وحسب ما جاء على موقع العربية، يعدّ سلطان أحد رواد جيل الوسط من إعلاميي التلفزيون، وواحداً من أهم الأصوات التي قدّمت نشرات الأخبار بالتلفزيون المصري، كما كان الرّاحل ضمن أول فريق يقدّم أول برنامج حواري يعرض على شاشة التلفزيون المصري بعنوان "صباح الخير يا مصر".

وحصل الإعلامي الرّاحل على العديد من الجوائز، كان أبرزها حصوله على نجمة سيناء عن عمله على جبهة القتال في حرب تشرين أول / أوكتوبر 1973، كما كُرم في الدّورة الخامسة عشرة من مهرجان الإعلام العربي في عام 2010.

وعند إعلان خبر الوفاة، نعى الرّاحل كل من وزيرة الإعلام المصرية الدكتورة درية شرف الدين ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

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