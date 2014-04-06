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عودة صفاء أبو السعود ومنى عبد الغني إلى الغناء في يوم اليتيم

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عودة صفاء أبو السعود ومنى عبد الغني إلى الغناء في يوم اليتيم عودة صفاء أبو السعود ومنى عبد الغني إلى الغناء في يوم اليتيم

أُقيم أمس، داخل مدينة ألعاب "دريم بارك" أكبر حفل فنيّ، بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم الذي يُقام كلّ عام، في أوّل جمعة من شهر إبريل/نيسان، تحت رعاية دار الأورمان. وتمّ خلال الاحتفال دعوة مجموعة كبيرة من دور الأيتام على مستوى الجمهورية. وتمّ الاحتفال هذا العام بزفاف 60 عريساً وعروساً من الأيتام على مستوى الجمهورية. وشارك في إحياء حفل هذا العام كلّ من مجد القاسم الذي قدّم مجموعة من أغنياته، وعصام كاريكا الذي حضر وبصحبته مجموعة من المطربين الجدد، هم: حسن الخلعي وأحمد بتشان وإنجى وإيمي سمير غانم والفنانة إيمي وعمرو رمزي وإسماعيل فرغلي وطارق علام والكابتن شوقي غريب ومنى عبد الغني التي عادت إلى الغناء، برغم اعتزالها منذ سنوات؛ وذلك من أجل مشاركة الأيتام في الاحتفال بزفافهم. وكانت مفاجأة الحفل الفنانة الاستعراضية صفاء أبو السعود التي قدّمت مجموعة من استعراضاتها المشهورة، مثل أغنية يا صحابي وصحباتي وبينوكيو.

 

 

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