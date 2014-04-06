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صورة - صلاح لديمبا با: الحمد لله يا أخي

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صورة - صلاح لديمبا با: الحمد لله يا أخي صورة - صلاح لديمبا با: الحمد لله يا أخي

داعب محمد صلاح جناح تشيلسي زميله البرازيلي ديفيد لويز عقب مباراة فريقهما أمام ستوك سيتي يوم السبت.

صلاح تألق في اللقاء الذي شارك فيه لأول مرة بشكل أساسي مع الزرق وتوج مجهوده بهدف وصنع ركلة جزاء ومرر كرة الهدف الثالث.

بينما جلس لويز على مقاعد البدلاء ودخل كبديل في الشوط الثاني، بعدما سجل هدفا في مرماه خلال لقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

 

ونشر صلاح صورته مع ديفيد لويز عبر حسابه الشخصي على تويتر، وقال تعليقا عليها "مباراة جيدة يا صديقي".

كما نشر لاعب المقاولون السابق صورته مع زميله السنغالي ديمبا با عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليها قائلا "الحمد لله يا أخي".

وكان صلاح قد صرح بأن ديفيد لويز وديمبا با وإدين أزار هم أقرب أصدقائه في تشيلسي.

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