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3 أسباب تجبر الأهلي على الفوز أمام المقاصة

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3 أسباب تجبر الأهلي على الفوز أمام المقاصة 3 أسباب تجبر الأهلي على الفوز أمام المقاصة

يبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات الغائبة، وذلك خلال مواجهة للمقاصة المباراة المؤجلة من الجولة 11 في الدوري الممتاز يوم الأحد.

ويحل المقاصة ضيفا على الأهلي، في المباراة التي تنطلق بالسادسة مساء الأحد.

المباراة لن تكون سهلة على الشياطين الحمر، إذ أن هناك عدة أسباب تضاعف صعوبة المباراة على الأهلي الذي يحتاج للفوز.

غياب الانتصارات

الأهلي لم يفز منذ أربع مباريات خاضها، إذ خسر من الداخلية ثم أهلي بنغازي ذهابا وإيابا بدوري أبطال إفريقيا ثم تعادل مع إنبي.. وتلك النتائج تؤثر سلبا على معنويات الفريق.

وحال تحقيق الفوز سيبدأ الفريق في استعادة الثقة مرة أخرى.

وفي المقابل يدخل المقاصة اللقاء فائزا أمام الداخلية في المباراة السابقة، ورصيده 19 نقطة بالمركز الخامس.

البطاقة الثانية

ليس الأهلي فقط هو من يبحث عن بطاقة التأهل للمربع الذهبي مع المتصدر حتى الآن سموحة.. فالأحمر يحل رابعا برصيد 20 نقطة.

وينافسه المقاصة على إحدى بطاقتي التأهل، وحال فوزه سيرفع رصيده للنقطة 22 ويتخطى الأهلي في الترتيب ويصعب مهمة الأحمر.

أول انتصار

محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة، ولكن اشترط أن يكون هناك مقابل لذلك وهو استعادة الفوز في المباريات.

مجلس محمود طاهر لم يفرح بأي انتصار للأهلي حتى الآن، فمنذ قدومه منتخبا عقب سابقه حسن حمدي، لم يحقق الأحمر أي فوز بداية من لقاء إياب دور الـ16 من دوري الأبطال أمام أهلي بنغازي، ثم التعادل مع إنبي في الدوري الممتاز.

وبالتالي يبحث المارد الأحمر على الانتصار الأول في العهد الجديد الذي يقوده طاهر.

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