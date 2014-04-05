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ضبط سيارة مسروقة من القاهرة بالغردقة

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ضبط سيارة مسروقة من القاهرة بالغردقة ضبط سيارة مسروقة من القاهرة بالغردقة

أرشيفية

تمكن الرائد عمرو عبد العزيز الضابط بإدارة المرور بمدينة الغردقة وذلك اثناء تواجده بخدمة احد الاكمنة المرورية بشارع الشيراتون السياحي لدائرة قسم أول الغردقة من العثور على سيارة رقم “ع ق 5761 ملاكي وبالكشف عليها بجهاز pda تبين إنها مبلغ بسرقتها فى محضر رقم 18903 لــ2006سنه قسم النزهة فى 14/11/2011 باسم المدعو عمر فارق مأمون عبدالشافي مقيم 50ش محمد كمال حس / النزهة الجديدة / القاهرة وكانت تحمل لوحات رقم 962994ملاكى القاهرة .

وبالكشف عن اللوحات المعدنية تبين إنها مبلغ بسرقتها فى 3/7/2010 .

تم التحفظ على السيارة بإدارة المرور .

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