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' الشارقة يسعى للعودة للمربع الذهبي بالفوز على الإمارات '

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' الشارقة يسعى للعودة للمربع الذهبي بالفوز على الإمارات ' ' الشارقة يسعى للعودة للمربع الذهبي بالفوز على الإمارات '

أكد البرازيلي باولو بوناميجو المدير الفني لفريق الشارقة أن فريقه يدخل مباراته أمام الإمارات في الجولة 22 من الدوري الإماراتي من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على تواجده بالمركز الرابع.

وقال بوناميجو "المباراة لن تكون سهلة على الفريقين فالشارقة يصارع من اجل البقاء ضمن الأربعة الكبار، والإمارات سيقاتل للهروب من الهبوط الذي يهدده."

وأضاف "ودائما ما يكون الفوز على الإمارات صعبا للغاية، ولكننا نتطلع للعودة إلى الانتصارات من جديد."

الشارقة يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويحتاج للفوز ليعود إلى المركز الرابع الذي يحتله الوحدة برصيد 36 نقطة.

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