طاهر لثلاثي الأهلي: مطالبكم المادية للتجديد مجابة

وعد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي الثلاثي حسام عاشور، عبد الله السعيد وأحمد فتحي نجوم الفريق الأول لكرة القدم بتلبية طلباتهم المادية من أجل التجديد.

وينتهي تعاقد الثلاثي في نهاية الموسم الجاري، ويتفاوض الأهلي مع الثلاثي من أجل الحصول على توقيعهم.

وعلم FilGoal.com أنه في اجتماع طاهر مع لاعبي الأهلي، وعد عاشور والسعيد وفتحي بالاستجابة لمطالبهم المادية مقابل تجديد عقودهم.

ووعد طاهر باقي اللاعبين بتوفير مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولكن مقابل ذلك طلب منهم "تعلمون موقف الأهلي الصعب في الدوري ومدى خطورته، ولابد أن نجد مقابل الحصول على المستحقات أداء قوي واستعادة الانتصارات الغائبة".

ويلعب الأهلي في السادسة مساء الأحد مع مصر للمقاصة، أملا في استعادة الانتصارات منذ أربعة مباريات، خسر في ثلاثة وتعادل في واحدة.