تاتا مارتينو: برشلونة لم يقنع أمام بيتيس بسبب الإرهاق من مواجهة أتلتيكو

أرجع المدير الفني لبرشلونة الإسباني، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو اليوم أداء فريقه غير المقنع أمام متذيل الليجا ريال بتيس في المباراة التي انتهت لصالح البرسا 3-1 للإرهاق من لقاء أتلتيكو مدريد الثلاثاء الماضي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي بعد اللقاء “الإرهاق البدني أثر علينا، مباراة أتلتيكو مع فياريال كانت مشابهة لمباراتنا، ولكن على صعيد النتيجة كانت مرضية للغاية”.

وأشاد المدرب بالخطة التي لعب بها المدير الفني لبيتيس جابرييل أومبيرتو كالديرون، مؤكدًا من ناحية أخرى أنه كان يرغب في إراحة المزيد من اللاعبين.

واعتبر مارتينو أن البرسا حصد نقاطه الثلاث من هذه المباراة بسبب فوارق “فريدة”، مشيرًا إلى أن كل ما كان الفريق يريده من هذه المباراة هو الفوز”.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 78 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو صاحب الصدارة الذي فاز في وقت سابق اليوم على فياريال بهدف نظيف.

وكالات