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دورتموند يستعد لريال مدريد بالفوز على فولفسبورج

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دورتموند يستعد لريال مدريد بالفوز على فولفسبورج دورتموند يستعد لريال مدريد بالفوز على فولفسبورج

لقاء الذهاب بين الريال ودورتموند

حافظ بروسيا دورتموند على وصافة الدوري الألماني بالفوز على ضيفه فولفسبورج بهدفين لواحد في الجولة 29 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

واستعد دورتموند بهذا الفوز المعنوي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على نفس الملعب الثلاثاء المقبل، حيث يسعى لتعويض خسارته ذهابا في سانتياجو برنابيو 0-3.

وأضاف أسود فستفاليا لجعبتهم النقطة 58 بفارق ثلاث نقاط عن شالكه الثالث، بينما أصبح الفارق مع المتصدر بايرن ميونخ، الذي توج باللقب فعليا قبل أسبوعين، 20 نقطة.

تقدم الكرواتي المخضرم إيفيكا أوليتش لفولفسبورج في الدقيقة 34 لكن الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عادل النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 51 ثم حسم النجم ماركو رويس النقاط الثلاث بهدفه في الدقيقة 77.

وكالات

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