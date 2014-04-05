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اتحاد العمال بإيطاليا يضم مصر لموسم العمل الزراعى 2014

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اتحاد العمال بإيطاليا يضم مصر لموسم العمل الزراعى 2014 اتحاد العمال بإيطاليا يضم مصر لموسم العمل الزراعى 2014

أرشيفية

 

صرح الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال بإيطاليا والمنسق العام لشمال افريقيا بمنظمة الجنوب الايطالية ان ماتيو رينزى رئيس مجلس الوزراء الايطالى قد وقع القرار الخاص بالعمالة الموسمية الى دولة ايطاليا لعام ٢٠١٤ فى المجال الزراعى وسوف تلتزم ايطاليا هذا العام بتقديم عشرة آلاف فرصة عمل من الدول الغير تابعة للانحاد الاوروبي.

واضاف إسكندر، أن الاتحاد سوف يساعد الفلاحين على الحصول على استمارة العمل الموسمى عن طريق ارسال الراغب بالعمل بإرسال طلب الالتحاق عن طريق الموقع الاليكترونى للاتحاد، ولا توجد اى وساطه بين الاتحاد والراغب بالسفر سواء من منظمات مجتمع مدنى او نقابات عماليه او اى وسيط ، وسوف يتم التعامل مباشره بين اتحاد العمال الايطالى والعامل.

وانتهى اسكندر الى سعيه لحصول على اكبر قدر من فرص العمل بالعمالة الموسمية لعام 2014 بديلاً عن الهجره غير الشرعيه التى تودى بحايه الشباب المصرى اما بالوفاه او السجن وضياع احلامه للعمل بدول الاتحاد الاوروبى ، ولذلك نسعى الى ايجاد فرص عمل تصون العامل المصرى وتحافظ على سلامته وحقوقه الاجتماعيه والاقتصادية ؟

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