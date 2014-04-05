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' بيتيس لم يستحق الهزيمة أمام برشلونة '

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' بيتيس لم يستحق الهزيمة أمام برشلونة ' ' بيتيس لم يستحق الهزيمة أمام برشلونة '

إفي - أكد الأرجنتيني جابريل أومبرتو كالديرون المدير الفني لفريق ريال بيتيس اليوم أن فريقه لم يكن يستحق الهزيمة 1-3 أمام برشلونة، بعد المباراة المميزة التي قدمها، خاصة في الشوط الثاني.

وأوضح كالديرون في مؤتمر صحفي بعد اللقاء "فريقي قدم مباراة مميزة في الشوط الثاني، وينتابني الشعور بأننا كنا نستحق شيء أفضل من الهزيمة".

وأضاف "استطعنا تطبيق خطة جيدة وأوقفنا خطورة تشافي وإنييستا وبوسكيتس".

وبالرغم من تأكيده على أن ركلتي الجزاء الذي حصل عليهما البرسا أثرا على نتيجة اللقاء في النهاية، إلا أنه أشاد بأداء حكم المباراة.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن فريقه سيسعى للفوز بمبارياته المقبلة في محاولة للابتعاد عن مؤخرة الدوري الإسباني.

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