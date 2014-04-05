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لفيف من الرياضيين يشاركون فى عزاء طه بصرى

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لفيف من الرياضيين يشاركون فى عزاء طه بصرى لفيف من الرياضيين يشاركون فى عزاء طه بصرى

طه بصري

توافد عدد كبير من الرياضين فى عزاء طه بصرى نجم الزمالك السابق اليوم الذى وافته المنية الأربعاء الماضى بعد صراع مع المرض استمر لفترة طويلة .

وحضر عددد كبير من الرياضين للعزاء الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين مثل محمود طاهر رئيس النادى الأهلى ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإضافة إلى كمال درويش رئيس الزمالك السابق وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق وحسن حمدى رئيس النادي الأهلي السابق وأحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الزمالك ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بالإضافة إلى إبراهيم سعيد وعبد الحميد بسيونى وحسن شحاتة وفاروق جعفر وحلمى طولان ومحمد حلمى.

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