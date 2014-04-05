مورينيو: صلاح مثال جيد لما نفعله في تشيلسي

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على سعادته بتألق محمد صلاح الجناح المصري الدولي بعد أداءه أمام ستوك سيتي في لقاء الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وتسجيله هدفا وتسببه في أثنين.

وشارك صلاح أساسيا وقاد تشيلسي للفوز بثلاثية نظيفة.

وقال مورينيو عقب المباراة في تصريحات لشبكة (beIN Sport): "صلاح مثال جيد لما نفعله في تشيلسي، قمنا ببيع لاعب رائع وخبرة (خوان ماتا)، وشراء شاب لديه الموهبة وهذا ما حدث".

وأضاف "يحتاج صلاح للتأقلم، وهو الآن يقوم بهذه العملية وأمامنا خمس مباريات ليتحسن خطوة بخطوة".

واختتم "أتخيل صلاح الموسم المقبل يقدمه بشكل جيد .. وحاليا بالنسبة لخوضه لقاء على ستامفورد بريدج والتسجيل فيه أمر رائع".

وشارك صلاح أساسيا لأول مرة مع تشيلسي ولمدة 90 دقيقة قدم فيها أداء راقيا.