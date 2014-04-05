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لامبارد: صلاح كان رائعا طوال مباراة ستوك

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لامبارد: صلاح كان رائعا طوال مباراة ستوك لامبارد: صلاح كان رائعا طوال مباراة ستوك

أشاد المخضرم فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي بزميله المصري محمد صلاح على أداءه في مباراة ستوك سيتي التي فاز بها الفريق 3-0 يوم السبت.

وشارك صلاح لأول مرة بشكل أساسي مع الزرق أمام ستوك وتوج مجهوده بهدف وصنع ركلة جزاء ومرر كرة الهدف الثالث.

وقال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "محمد صلاح كان رائعا وفي قمة التركيز طوال المباراة".

وأضاف لامبارد ""الجماهير تتوقع أن ترى أوسكار وإدين آزار في كل مباراة، لكن من لعب بدلا منهما (صلاح وويليان) كانا في غاية الحيوية".

هدف صلاح في ستوك هو الثاني للنجم المصري الذي انتقل للزرق في يناير الماضي قادما من بازل.

فيما سجل ويليان هدفه الثالث هذا الموسم.

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