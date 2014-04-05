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هانى سرى الدين: الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى ثورة حقيقية

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هانى سرى الدين: الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى ثورة حقيقية هانى سرى الدين: الجهاز الإدارى للدولة يحتاج إلى ثورة حقيقية

أكد الدكتور هانى سرى الدين، المفكر السياسى والخبير الاقتصادى وعضو الهيئة الاستشارية للحملة الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسى، أن المرحلة المقبلة تستلزم إعادة رسم الخريطة الإدارية لمصر، وضرورة التوسع فى الرقعة السكانية، موضحًا أن العمل داخل الإطار المؤسسى للدولة يحتاج إلى ثورة حقيقية، حتى نتمكن من بناء دولة حقيقية فى .

وأوضح سرى الدين، عبر هانج أوت "اليوم السابع" على جوجل بلس، أنه من العبث أن يتركز السكان فى مصر فى 6% فقط من مساحة مصر، مطالبًا بضرورة رسم الخريطة الاستثمارية فى الصعيد ومطروح والوادى الجديد، والعودة إلى الاستصلاح الزراعى، وعمل مشاريع صناعية جديدة.

وأشار سرى الدين، إلى إمكانية أن يكون هناك محافظات صناعية وأخرى زراعية، وهذا من شأنه القضاء على الفقر وخلق فرص عمل فى المناطق الفقيرة، مشيرًا إلى ضرورة مد الحدود الإدارية لمحافظة القاهرة، بعد مناقشات جدية وحوار مجتمعى، وضرورة تطبيق اللا مركزية، وعدم حصر القرارات المركزية فى القاهرة فقط.

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