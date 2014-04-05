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والد "ميادة أشرف": حق ابنتى فى رقبة كل مسئول فى الدولة

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والد "ميادة أشرف": حق ابنتى فى رقبة كل مسئول فى الدولة والد "ميادة أشرف": حق ابنتى فى رقبة كل مسئول فى الدولة

قال أشرف يوسف محمد، والد الشهيدة ميادة أشرف، إنه تلقى العديد من الوعود من بداية رئيس الجمهورية حتى أصغر مسئول فى الدولة، حيث أكدوا له أن حق ميادة مش هيروح.

وأضاف "يوسف" أن والدة ميادة تلقت منها مكالمة هاتفية قبل استشهادها بيوم، وقالت لها "ادعيلى يا ماما يوم الجمعة يعدى على خير علشان عاوزة آجى وأشوفك".

وتابع "يوسف" خلال العزاء الذى أقامته صحيفة الدستور مساء اليوم السبت بمسجد عمر مكرم "رن جرس الهاتف المنزلى، وحين رد أخو ميادة على الهاتف وجدته سقط فى حالة إغماء، وبعدها قمت بالرد على الهاتف مرة أخرى سمعت شخصا يقول لى البقاء لله فى ميادة".

ووجه "يوسف" رسالة لكل المسئولين بالدولة بأن حق ميادة فى رقبة كل واحد فى الدولة. ومن جانبه قال محمد أشرف أخو الشهيدة "حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى قتل أختى، وإن شاء الله حقها راجع راجع".

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