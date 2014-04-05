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اتحاد العمال بإيطاليا يضم مصر لموسم العمل الزراعى 2014

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اتحاد العمال بإيطاليا يضم مصر لموسم العمل الزراعى 2014 اتحاد العمال بإيطاليا يضم مصر لموسم العمل الزراعى 2014

عيسى إسكندر

صرح الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال بإيطاليا والمنسق العام لشمال أفريقيا بمنظمة الجنوب الإيطالية أن ماتيو رينزى رئيس مجلس الوزراء الايطالى قد وقع القرار الخاص بالعمالة الموسمية الى دولة إيطاليا لعام ٢٠١٤ فى المجال الزراعى وسوف تلتزم إيطاليا هذا العام بتقديم عشرة آلاف فرصة عمل من الدول الغير تابعة للانحاد الأوروبي.

وأضاف إسكندر أن الاتحاد سوف يساعد الفلاحين على الحصول على استمارة العمل الموسمى عن طريق إرسال الراغب بالعمل بإرسال طلب الالتحاق عن طريق الموقع الإليكترونى للاتحاد، ولا توجد أى وساطه بين الاتحاد والراغب بالسفر سواء من منظمات مجتمع مدنى أو نقابات عماليه أو أى وسيط، وسوف يتم التعامل مباشره بين اتحاد العمال الإيطالى والعامل.

وانتهى إسكندر إلى سعيه لحصول على أكبر قدر من فرص العمل بالعمالة الموسمية لعام 2014 بديلًا عن الهجره غير الشرعية التى تودى بحايه الشباب المصرى اما بالوفاه او السجن وضياع احلامه للعمل بدول الاتحاد الاوروبى ، ولذلك نسعى إلى إيجاد فرص عمل تصون العامل المصرى وتحافظ على سلامته وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية.

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