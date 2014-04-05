الداخلية الليبية تؤكد انفراج أزمة الشاحنات المصرية المحتجزة بمدينة إجدابيا

أكد الناطق الرسمي ،باسم الداخلية الليبية رامي كعال، إنفراج أزمة إحتجاز أكثر من 50 شاحنة مصرية بطريق إجدابيا طبرق .

وكان العشرات من أهالي الليبيين ،المحكوم عليهم ذويهم في قضايا مختلفة بالسجون المصرية يحتجزون منذ الليلة الماضية ، أكثر من 50 شاحنة مصرية بمدينة إجدابيا الليبية ، مطالبين بالإفراج عن ذويهم .

وأضاف، أن الشاحنات المصرية ، بدأت في الدخول إلي الأراضي الليبية ، بعد إنفراج الأزمة ، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات المسئولة من الجانبين ساعدت على سرعة إنهاء الأزمة ، وبالفعل بدأت الشاحنات المصرية الدخول إلي الأراضي الليبية ، وخروج الشاحنات من ليبيا إلي الأراضي المصرية .

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