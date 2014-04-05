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الداخلية الليبية تؤكد انفراج أزمة الشاحنات المصرية المحتجزة بمدينة إجدابيا

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الداخلية الليبية تؤكد انفراج أزمة الشاحنات المصرية المحتجزة بمدينة إجدابيا الداخلية الليبية تؤكد انفراج أزمة الشاحنات المصرية المحتجزة بمدينة إجدابيا

أكد الناطق الرسمي ،باسم الداخلية الليبية رامي كعال، إنفراج أزمة إحتجاز أكثر من 50 شاحنة مصرية بطريق إجدابيا طبرق .

وكان العشرات من أهالي الليبيين ،المحكوم عليهم ذويهم في قضايا مختلفة بالسجون المصرية يحتجزون منذ الليلة الماضية ، أكثر من 50 شاحنة مصرية بمدينة إجدابيا الليبية ، مطالبين بالإفراج عن ذويهم .

وأضاف، أن الشاحنات المصرية ، بدأت في الدخول إلي الأراضي الليبية ، بعد إنفراج الأزمة ، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات المسئولة من الجانبين ساعدت على سرعة إنهاء الأزمة ، وبالفعل بدأت الشاحنات المصرية الدخول إلي الأراضي الليبية ، وخروج الشاحنات من ليبيا إلي الأراضي المصرية .

أ ش أ

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