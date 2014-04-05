صلاح يتألق ويقود تشيلسي للفوز بثلاثية على ستوك سيتي في أولى مشاركاته كأساسي

حقق فريق تشيلسي فوزًا مهمًا علي ضيفه ستوك سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت علي ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزى.

وشهد اللقاء مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسيا من بداية اللقاء حتي نهايته دون أن يتم تبديله، وتألق صلاح في المباراة وأحرز هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 32 من تمريرة من ماتيتش سددها صلاح بقوة في المرمي، ليعلن عن تقدم البلوز بهدف نظيف في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 61 بعد سقوط صلاح داخل منطقة الجزاء، سددها فرانك لامبارد لكن الحارس تصدي لها قبل أن تردد للامبارد الذي وضعها في الشباك، ووسع تشيلسي الفارق بالهدف الثالث عبر ويليان في الدقيقة 72 بعد تمريرة من صلاح، لتنتهي المباراة بفوز البلوز بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد تشيلسي الي 72 نقطة ليتصدر البريميرليج مؤقتا، بينما توقف رصيد ستوك سيتي عند 40 نقطة في المركز العاشر.