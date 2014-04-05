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صلاح أساسيا لأول مرة مع تشيلسي أمام ستوك سيتي

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صلاح أساسيا لأول مرة مع تشيلسي أمام ستوك سيتي صلاح أساسيا لأول مرة مع تشيلسي أمام ستوك سيتي

يلعب محمد صلاح جناح تشيلسي بشكل أساسي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، وذلك أمام ستوك سيتي يوم السبت.

وتنطلق المباراة في السادسة والنصف من مساء السبت.

ويحل ستوك ضيفا على تشيلسي ضمن الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح مع تشيلسي في أكثر من مباراة لكن كبديل، غير أن مشاركة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا أجبرت جوزيه مورينيو المدير الفني للزرق على إشراكه.

ولعب تشيلسي الأربعاء الماضي مع باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، قبل أن يلاقيه الثلاثاء المقبل في الإياب.

ويلعب صلاح بجوار أندريه شورلي وويليان خلف المهاجم الوحيد فرناندو توريس.

فيما يجلس إدين آزار وأوسكار على مقاعد البدلاء.

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