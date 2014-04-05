الأهلي يستبعد جمعة وحمدي .. ويعيد معوض وعاشور لقائمة المقاصة

أعاد محمد يوسف المدير الفني للأهلي الثلاثي سيد معوض وأحمد رؤوف وحسام عاشور لقائمة مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة يوم الأحد.

واستبعد وائل جمعة، والسيد حمدي وأحمد شكري لأسباب فنية، وعاد سيد معوض وأحمد رؤوف وحسام عاشور لقائمة مباراة مصر للمقاصة يوم الأحد في السادسة مساء.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 20 نقطة، ويأتي المقاصة خامسا برصيد 19 نقطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

خط الدفاع: سيد معوض - سعد سمير - محمد نجيب - شديد قناوي - فتحي - صبري رحيل - أحمد نبيل "مانجا" - كريم بامبو

خط الوسط: شهاب الدين أحمد - محمود تريزيجيه - رامي ربيعة - عبد الله السعيد - موسى يدان - حسام عاشور

خط الهجوم: محمد ناجي "جدو" - عمرو جمال -أحمد رؤوف