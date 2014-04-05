أبو زيد يتجاهل مصافحة حسن حمدي في عزاء طه بصري

رفض طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق، مصافحة حسن حمدي رئيس الأهلي السابق خلال عزاء الراحل طه بصري نجم الزمالك.

ووفقا لما نقله مراسل FilGoal.com توجه أبو زيد لحضور مراسم العزاء، وقام بمصافحة الجميع داخل العزاء باستثناء حسن حمدي.

وكانت أزمة قد نشبت بين أبو زيد وحمدي، بسبب رفض الأخير لقانون الرياضة الذي أقره الأول، ما اضطر أبو زيد لعزل حمدي قبل تدخل حازم الببلاوي رئيس الوزارء وقتها ليمنع تنفيذ القرار.

ويحضر حسن حمدي ومحمود الخطيب عزاء بصري، بينما حرص محمود طاهر رئيس الأهلي الحالي وعضو المجلس محمد عبد الوهاب على الحضور.

وتواجد من الجهاز الفني للمارد الأحمر، الثنائي محمد يوسف المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويشهد العزاء أيضا تواجد مجلس إدارة الزمالك وميدو وعدد كبير من لاعبي الزمالك.