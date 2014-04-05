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أحد السائقين المحتجزين بليبيا: تم الإفراج عن 750 شاحنة مصرية محتجزة بأجدابيا

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أحد السائقين المحتجزين بليبيا: تم الإفراج عن 750 شاحنة مصرية محتجزة بأجدابيا أحد السائقين المحتجزين بليبيا: تم الإفراج عن 750 شاحنة مصرية محتجزة بأجدابيا

صورة أرشيفية

قال شادي عاشور أحد السائقين المصريين، المحتجزين في ليبيا، أنه تم  الإفراج عن ما يزيد عن 750 شاحنة  بضائع مصرية محتجزة بأجدبيا،  هي إجمالي الشاحنات المصرية المحتجزة بـ”ليبيا”.

ونفي عاشور، ما أشيع حول الإفراج عن جزء من السيارات المحتجزة،مشيرًا ان الشاحنات فى طريقها الى بنغازى لتفريغ حمولاتها والعودة الى ، موضحًا أنه رغم توتر الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا إلا السائقين لن يتراجعوا عن نقل البضائع إلى داخل القطر الليبي، لأنه لابديل عن العمل بليبيا.

و كانت مجموعات مسلحة قد احتجزت مايزيد عن 75 شاحنة مصرية بمنطقة أجدابيا غرب مدينة بنغازي الليبية، حيث تنتمي  المجموعات المسلحة لإحدى المليشيات بقطع الطريق الدولي واحتجاز الشاحنات المصرية وسائقيها، احتجاجا على إصدار محكمة مصرية حكما بسجن سلامة محمد سلامة من قبيلة الزويا بمنطقه أجدابيا 25 عاما، لتورطه في قضية تهريب متسللين إلى الأراضي المصرية كانوا يحملون أسلحة.

وذكر عاشور ان الخارجية المصرية لم يكن لها أى دور فى الإفراج عنهم ، وأن قبائل ليبية هى التى توسطت من أجل عبور الشاحنات المصرية

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