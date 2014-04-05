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محلب : مصر تحافظ على علاقاتها التاريخية مع دول أفريقيا من أجل رخاء شعوبها

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محلب : مصر تحافظ على علاقاتها التاريخية مع دول أفريقيا من أجل رخاء شعوبها محلب : مصر تحافظ على علاقاتها التاريخية مع دول أفريقيا من أجل رخاء شعوبها

أكد المهندس إبراهيم محلب ،رئيس الوزراء على ضرورة الإلتزام بإحترام أحكام القضاء ، داعياً علماء في جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ،إلى الإصطفاف والتقارب وإعطاء مثال راق للتسامح وتغليب مصلحة الوطن العليا ،في الحفاظ على القلاع العلمية في مصر ،لتوفير البيئة المناسبة للإرتقاء بالبحث العلمي ،بما يعيد مصر إلى مكانتها اللائقة التي تستحقها بين الأمم.

حيث جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم ، يرافقه المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات ، بزيارة الجامعة والمدينة ،كما إلتقى بكل من الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل ، والدكتور شريف صدقي رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

من جهة أخرى ، التقى المهندس إبراهيم محلب اليوم ، سفير غينيا الإستوائية بالقاهرة ، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات ، وأكد السفير ، خلال اللقاء ،على أن بلاده تدرك أن ما حدث في مصر في الثلاثين من يونيو، كان ثورة شعبية ساندها الجيش ، مسيرا الي أن رئيس وحكومة غينيا الإستوائية وشعبها يدعمون مصر بقوة لإستكمال خارطة المستقبل.

وعبر السفير عن تطلع بلاده إلى أن تعود علاقات مصر مع الإتحاد الأفريقي إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن ، وأشاد بالمستوى المتميز للمشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات الإنشاءات المصرية في بلاده.

من جانبه ، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع كافة دول قارة أفريقيا ، مشيراً إلى أن مصر تحرص أيضاً على دعم هذه العلاقات في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية ، بما يحقق الرخاء الذي يستحقه الشعب المصري وكافة شعوب القارة.
> أ ش أ

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