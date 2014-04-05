برشلونة يُلاحق أتلتيكو مدريد بثلاثية في مرمى بيتيس

حقق فريق برشلونة فوزًا مُهمًا على حساب ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 3-1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت علي ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 بالليجا الأسبانية.

بدأت المباراة سريعة من برشلونة واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لهم، سددها ليونيل ميسي بنجاح ليعلن عن تقدم البرسا في الدقيقة 14، ثم أحرز جوردي مدافع ريال بيتيس هدفا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 67، وبعدها بدقيقتين قلص ريال بيتيس النتيجة مع برشلونة بهدف سجله روبن كاسترو، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء أخري لصالح البرسا سددها ميسي لكن الحارس تصدي لها قبل أن تعود لميسي ليضعها في الشباك في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 78 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 22 نقطة في المركز الأخير.