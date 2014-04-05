“حجاج أدول” : توقعت حادث أسوان منذ 15 عامًا .. والنوبيون صاروا أكثر عنفًا

قال حجاج أدول ، الأديب النوبي وممثل النوبيين في لجنة تعديل الدستور ، معقباً علي ما وقع اليوم من اشتباكات في بين قبيلة نوبية وأخري أسوانية أسفرت عن مقتل 23 ، وإصابة العشر ات ، إنه في وقت مؤتمر الأقليات الذي قام به د. سعد الدين وبن خلدون، من حوالي أكثر من 15 سنة، قلت في الاسكندرية للصحفيين. ” لا تخافوا مني، لكن خافوا من أطفالي الذين في الابتدائية. لم يهتموا بكلامي. وها هم اطفال الأمس يحملون السلاح مثلهم مثل غيرهم من أبناء الوطن. ها هم ينتقمون لمقتل اربعة منهم بقتل 13 من القتلة، ولا نعلم ما ينتظرنا بعد ساعة”.

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> تساءل “أدول” ، ماذا ينتظرون منّا؟ يتوالى القتل فينا بدون رد؟ ماذا يتوقعون من الشباب الذي ينال الاهانات من الغير ومن السلطة ومن وسائل الاعلام؟ الشباب ضاق باسلوبي انا حجاج أدّول.

وتابع أن الشباب يقول دائماً إنه، لم يعد يجدي اسلوب الكبار سناً الذي يتمسك بالمنطق ، والقانون ، والإعلام والمخاطبة بالعقل ، قال لنا معشر كبار السن أكثر من مرة.. اسلوبكم يا كبار السن لم يعد يجدي مع شرائح دموية من الشعب، ودوائر تكرهنا من السلطة، فابتعدوا واتركونا نحن نتصرف بما يناسبهم.

ذكر الأديب النوبي أنه سبق وقال في لقاء جماهيري بمنشية النوبة بأسوان ، “لم أعد النوبي الطيب، بل أنا النوبي الشرس.

عبّرت اساسا عن الشباب وعني شخصياً، فكلماتي اصبحت قاسية حتى يفهم من يستطيع الفهم. لكن لهم آذان لا يستمعون بها، ولهم عقول عليها أقفالها”.