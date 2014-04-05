زيارة محافظ مطروح ووفد من الطلبة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح يرافقة رئيس شركة مياة مطروح وعدد من طلبة الكليات والثانوية العامة بمطروح بزيارة الى مقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية حيث كان فى استقبالهم اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

واكد رئيس الاكاديمية ان الاكاديمية تسعى الى تفعيل البرتوكول مع محافظة مطروح حتى تتمكن من البدء الفعلى فى تقديم الخدمات التعليمية للدارسين لتحقيق اكبر استفادة للطلاب مضيفا انة يتمنى ان يكون جميع ابناء مطروح من الدارسين بالاكاديمية فى العام القادم.

واضاف ان الاكاديمية تقدم للدارسين كافة مجالات العلوم والنقل البحرى وتمنح الاكاديمية درجة البكلوريوس المعتمد من وزارة التعليم العالى ومن المجلس الاعلى للعلوم مشيرا ان الاكاديمية هى بيت الخبرة واكبر صرح عربى والتى تم انشائها عام 1972 ويضم جميع الدول التابعة للجامعة العربية.

وتقدم بالشكر لمحافظ مطروح على قبول زيارتة للاكاديمية هو ووفد طلبة مطروح.

وأعرب محافظ مطروح عن سعادتة بتواجد ابناءة طلاب مطروح بالاكاديمية ليشاهدء ميدانيا هذا الصرح وحتى يكون دافعا للطلاب للالتحاق بالاكاديمية مضيفا انة من المقرر البدء فى الدراسة بالاكاديمية بمطروح اعتبارا من 15/4 الحالى وانة سيتم الاستعانة بفريق العمل بالاكاديمية ليكونوا بمثابة الاستشاريين فى كافة المجالات العلمية بمطروح.

وتشجيعا لطلاب الثانوية العامة من ابناء مطروح لمساعدتهم على التفوق اكد المحافظ انه سيتم دعم اوائل الثانوية العامة هذا العام بقسميها العلمى والادبى للالتحاق بالاكاديمية بعد توافر شروط للالتحاق بها.

ووجة المحافظ الدعوة لرئيس الاكاديمية وجميع العاملين لزيارة محافظة مطروح والتفاعل المباشر مع دارسيها ومواطنى المحافظة.

وقام كل من المحافظ ومدير الاكاديمية بتبادل الدروع المحافظة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

من ناحية اخرى تفقد رئيس الاكاديمية ومحافظ مطروح والوفد المرافق له مبنى الاكاديمية حيث بدات الجولة بتفقد القبة الثانوية وتم استعراض فيلم تسجيلى عن جميع مجالات الدراسة بالاكاديمية كما تفقدوا مجمع المحاكيات وجميع المبانى واستعرض كل مدرب مجال تخصصة.