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بالفيديو - صلاح 3-0 ستوك سيتي .. يسجل 1 ويصنع 2

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بالفيديو - صلاح 3-0 ستوك سيتي .. يسجل 1 ويصنع 2 بالفيديو - صلاح 3-0 ستوك سيتي .. يسجل 1 ويصنع 2

قاد محمد صلاح جناح تشيلسي فريقه لفوز كبير على ضيفه ستوك سيتي بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة، إذ سجل هدفا وصنع الثاني والثالث.

وكسر صلاح هزيمتين متتاليتين لتشيلسي في آخر مباراتين خاضها، الأولى أمام كريستال بالاس بالجولة الماضية، والثانية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقدم صلاح أداء راقيا بعد اشتراكه أساسيا منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، وقاد تشيلسي للصدارة بالنقطة 72 متفوقا بنقطة واحدة عن ليفربول الذي يواجه وست هام الأحد.

سجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة 32 بعد عرضية رائعة من نيمانيا ماتيتش على الأرض، سددها الدولي المصري بباطن القدم في شباك ستوك.

وثاني الأهداف جاء من ركلة جزاء حصل عليها صلاح بعد تفاهم واضح مع إدين أزار، راوغ ميسي المصري مدافع ستوك الذي عرقله وسقط أرضا.

تقدم لامبارد لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 61، وصدها بيجوفيتش وتابعها لامبارد في الشباك.

وجاء الثالث من تمريرة صلاح لويليان في الدقيقة 72 تقدم نحو المرمى وسدد الهدف الثالث.

وشكل صلاح خطورة في مركز الجناح الأيمن وتألق كلما لمس الكرة، مؤكدا نجاح وجهة نظر جوزيه مورينيو المدير الفني الذي دفع به على حساب أزار الذي أراحه في البداية لمواجهة سان جيرمان في إياب ربع النهائي والتي يحتاج للفوز فيها بهدفين نظيفين الثلاثاء المقبل.

وأجرى مورينيو ثلاث تغييرات وأبقى على صلاح حتى نهاية المباراة.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا مارادونيا بعد المرور من ثلاثة لاعبين لستوك في انطلاقة من وسط الملعب، ولكن آخر مدافع أسقطه أرضا دون صافرة من حكم المباراة.

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فيديو اليوم السابع

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