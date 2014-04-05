الظواهرى يدعو الإسلاميين فى سوريا إلى نبذ القتال بينهم ويصفه بـ”الفتنة العمياء”

دعا زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل صوتي نشر على الانترنت المقاتلين الإسلاميين في سوريا لنبذ الاقتتال فيما بينهم الذي أدى إلى مقتل أحد رفاق زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في وقت سابق هذا العام.

وفي الرسالة الصوتية نعى الظواهري وفاة أبو خالد السوري الذي قتل على يد جماعة منشقة عن القاعدة في هجوم انتحاري في فبراير وأبدى أسفه تجاه “هذه الفتنة العمياء التي حلت بأرض الشام المباركة.”

وأبو خالد السوري أحد أهم الشخصيات التي سقطت بسبب الاقتتال بين المقاتلين الاسلاميين والذي استعر مع بداية العام وشهد مواجهات بين الدولة الإسلامية في العراق والشام وجماعات منافسة تضم متشددين.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا قتل نحو أربعة آلاف شخص في الاشتباكات، وعرقل الصراع المعركة الدائرة ضد الرئيس السوري بشار الأسد ودفع الجماعات المتناحرة إلى تعزيز قبضتها على الأراضي التي تسيطر عليها.

وقال الظواهري في التسجيل الصوتي “هذه الفتنة تحتاج من كل المسلمين اليوم أن يتصدوا لها وان يشكلوا رأيا عاما ضدها وضد كل من لا يرضى بالتحكيم الشرعي.”

ولم يتم التحقق تماما من صحة نسب التسجيل الصوتي الذي بث أمس الجمعة للظواهري لكن الصوت بدا شبيها بصوت زعيم تنظيم القاعدة.

وقالت القاعدة في فبراير أنها ستنفصل عن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعد نزاعات بسبب رفض داعش قصر نشاطها على القتال في العراق بدلا من سوريا حيث جبهة النصرة هي ذراع القاعدة.

ووقعت اشتباكات متفرقة بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام منذ اندلاع الصراع في يناير كانون الثاني. لكن الجماعاتان حاربتا جنبا إلى جنب في بعض المناطق وحاولت جبهة النصرة التوسط بين الدولة الإسلامية في العراق والشام وجماعات منافسة أخرى.