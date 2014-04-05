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أتلتيكو مدريد يتحدى الغيابات ويحقق فوزا صعبا على فياريال

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أتلتيكو مدريد يتحدى الغيابات ويحقق فوزا صعبا على فياريال أتلتيكو مدريد يتحدى الغيابات ويحقق فوزا صعبا على فياريال

إفي - حقق أتلتيكو مدريد اليوم فوزا صعبا على فياريال بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وبالرغم من الغيابات الهامة في صفوف الفريق إلى أن "الروخيبلانكوس" نجحوا في البقاء في المركز الأول بجدول الليجا بعدما رفعوا رصيدهم إلى النقطة رقم 79 ليضمن الفريق الانفراد بالصدارة لأسبوع جديد.

ورفع أتلتيكو فارق النقاط مؤقتا بينه وبرشلونة الوصيف إلى أربع نقاط، وبين جاره ريال مدريد إلى ست نقاط.

أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب الوسط راؤول جارسيا في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعدما حول عرضية كوكي من ضربة ركنية إلى داخل الشباك برأسية قوية.

ويتقرب أتلتيكو بذلك خطوة أخرى نحو لقب الدوري لهذا العام، في واحد من أفضل مواسم الفريق تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

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