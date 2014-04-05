مبادرة لتعزيز المحبة بين أبناء الجالية الإسلامية والمجتمع النمساوى

وزع شباب الهيئة الإسلامية الرسمية فى النمسا، 20 ألف زهرة على الأفراد فى الشوارع الرئيسة بأهم المدن فى ولايات النمسا التسع فى إطار الفعالية السنوية التى تنظمها الهيئة تحت شعار "مهرجان توزيع الزهور" بهدف تعزيز أواصر المحبة والاحترام المتبادل بين أبناء الجالية الإسلامية وأفراد المجتمع فى النمسا.

وانتشروا فى شوارع المدن المختلفة بالنمسا منذ صباح اليوم السبت، حاملين زهور حمراء تحمل كارتا يتضمن شعارات إيجابية تدعو إلى الاندماج والاحترام المتبادل بين المسلمين وجميع طوائف المجتمع فى النمسا, وتحمل على الجانب الآخر حديثا نبويا شريفا يصب فى نفس المعنى.

وأوضح رئيس الهيئة الإسلامية, دكتور فؤاد سنج, فى تصريح اليوم، أن شباب وشابات الهيئة قاموا بتوزيع نحو 3 آلاف زهرة فى العاصمة فيينا, قبل أن يتوجهوا بصحبته إلى مقر برلمان النمسا، حيث قاموا بتوزيع الزهور على جميع الأفراد والسائحين المتواجدين أمام مبنى البرلمان, لافتا أن الفكرة لاقت أعجابا كبيرا لما تحمله الزهور من معان ومكانة خاصة لدى المواطن الأوروبى.

وقال "سنج"، إن الهدف من مبادرة شباب وشابات الهيئة هو توضيح رغبة المسلمين فى التعايش والاندماج داخل المجتمع النمساوى فى جو من الرحمة والحب المتبادل، لافتا أن الهيئة اختارت لهذا العام الحديث النبوى الشريف "من لا يرحم لا يرحم"، مؤكدا أن المواطنين النمساويين تفاعلوا بشكل إيجابى من مبادرة الهيئة الإسلامية.