القبائل العربية تتدخل لمحاولة وضع حل لأزمة النوبيين و"الهلايل" بأسوان

عقدت القبائل العربية بأسوان، اجتماعًا بنادى أسوان الرياضى ضم ممثلين لجميع القبائل العربية بالتزامن مع لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع الوفد النوبى.

كانت قيادات القبائل العربية، أرسلت طلبًا لمحافظ أسوان لعقد لقاء مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية لبحث ودراسة وضع حلول للحد من تجاوزات قبيلة "الهلايل"، حيث تتجدد اشتباكاتهم الدموية بشكل ربع سنوى مع العديد من القبائل المقيمة بأسوان، كان آخرها مع أبناء محافظة سوهاج منذ عدة شهور وأسفرت عن مصرع 4 من الأهالى وتلاها اشتباكات أخرى مع أبناء مدينة قوص بخلاف اشتباكاتهم الدموية المتجددة سنويًا مع أبناء النوبيين والكوبانية.