صحة أسوان: دفن 3 جثث من ضحايا اشتباكات قبيلتى الهلايل والدابودية

قال محمد عزمى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول إلى محيط الاشتباكات بين قبيلتى "الهلايل" و"الدابودية" صباح اليوم السبت، بسبب كثرة تبادل الطلقات النارية العشوائية.

وأضاف عزمى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، أن عدد المصابين وصل إلى 32 شخصًا، تم خروج 20 منهم من المستشفى وتبقى 12 مصابًا أحدهم فى العناية المركزة حالته حرجة، متابعًا أن الإصابات جميعها نتجت عن طلقات نارية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن عدد حالات الوفيات وصلت إلى 23 حالة وفاة حتى الآن، وتم دفن ثلاثة منهم فقط.